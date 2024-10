L’Opel Grandland est un Peugeot 3008 moins cher

Le groupe Stellantis est actuellement en plein renouvellement de ses cœurs de gamme familiaux. Après le Peugeot 3008 de troisième génération, on attend l’arrivée sur le marché des deux autres SUV basés sur la même architecture technique, la STLA Medium : le Citroën C5 Aircross de seconde génération, qui sera exposé au Mondial de l’Auto de Paris 2024 sous la forme d’un concept-car, ainsi que l’Opel Grandland de seconde génération que la rédaction de Caradisiac a déjà pu observer de près.

Offrant à la fois un design beaucoup plus simple et une silhouette plus classique que celle du 3008, le nouveau Grandland démarrera à 37 000€ en finition Edition dans sa version essence de 136 chevaux à hybridation légère et boîte automatique à double embrayage. C’est 1 490€ de moins que le 3008 doté de la même motorisation, avec un équipement similaire à ce dernier (jantes de 19 pouces, climatisation automatique bi-zone, écran tactile de 10 pouces avec Apple Carplay & Android Auto sans fil, accès et démarrage sans clé…).

En version électrique de 213 chevaux avec les batteries de 73 kWh (523 km d’autonomie WLTP), il s’affiche à 42 490€ dans cette même finition Edition. Soit quasiment le même prix que le E-3008 à la dotation similaire, proposé à partir de 42 990€. Uniquement proposée dans la finition GS haut de gamme (jantes de 19 pouces plus cossues, calandre éclairée, optiques à LED matriciel, caméra de recul 180 degrés, écran central tactile de 16 pouces avec navigation connectée…), la version électrique à batteries de 82,2 kWh (585 km d’autonomie WLTP) demande 45 990€. Dommage, car le E-3008 Long Range de 96,9 kWh (700 km d’autonomie WLTP) ne demande que 1 000€ de plus.

Un léger avantage après remise

Sachant que Peugeot pratique de manière permanente des remises et qu’Opel devrait proposer aussi de son côté de légères réductions à l’achat, l’Allemand coûte donc très légèrement moins cher que le Français et aura sans doute la préférence de ceux qui recherchent la meilleure habitabilité possible (il possède notamment un plus grand coffre). Notez que le Grandland s’équipe aussi d’une version hybride rechargeable de 195 chevaux proposée à partir de 41 990€ (45 990€ en finition GS) également identique à celle du 3008. Et probablement aussi bientôt de la version 100% électrique à très grosses batteries déjà disponible sur son cousin français.