La berline électrique Hyundai Ioniq6 à 62 500€

Après le SUV Ioniq5 au design audacieux, Hyundai peut désormais compter sur une berline au style tout aussi fort. Une familiale qui s'étend sur 4,85 mètres de long, arborant des lignes ondulées rappelant un peu la première Mercedes CLS sous certains angles.

Déjà essayée par Caradisiac, cette Ioniq6 a enfin un prix dans sa version de lancement First Edition à la vocation haut de gamme. Ce sera 62 500€ pour cette berline équipée de batteries d'une capacité de 77,4 kWh et développant la puissance maximale de 325 chevaux avec ses deux moteurs. De quoi lui permettre d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes et de parcourir 519 kilomètres d'après le cycle d'homologation WLTP.

Le prix d'une Tesla Model 3 Grande Autonomie

Cette addition la place très légèrement au-dessus de la Tesla Model 3 Grande Autonomie, facturée 62 499€ en prix de base. Plus petite (4,69 mètres), l'Américaine revendique de meilleures performances avec un 0 à 100 km/h expédié en 4,4 secondes mais aussi une autonomie supérieure (602 km WLTP). Précisons que dans sa version propulsion à grosses batteries, la Hyundai Ioniq6 fera encore mieux avec jusqu'à 614 km d'autonomie revendiqués. Et elle coûtera sans doute moins cher que la Model 3 Grande Autonomie . Actuellement, seule la version à transmission intégrale est au catalogue dans cette série First Edition limitée à 250 exemplaires pour la France. Il faudra attendre quelques semaines de plus pour les autres variantes.