Tesla Model 3 Grande autonomie (2021): retrouvez-nous ce jeudi pour les premières images de l'essai en live

2 théories s'affrontent :

-ils veulent écraser la concurrence et sont prêts à sacrifier les faibles marges qu'ils se font pour cela (en pariant sur l'augmentation de la prod pour faire baisser les coûts à terme).

-ils n'arrivent pas à ecouler leur volume de prod et sont dans la "fuite en avant" en espérant se créer un marché par la baisse des prix

En tout cas le client y gagne. Et nul doute qu'avec l'augmentation de la production et les améliorations électronique/batterie, les prix vont continuer à baisser. D'ailleurs c'est marrant, depuis la.baisse des prix, on entend moins nos fans VE parler de leurs voitures qui auraient augmenté en valeur depuis qu'ils l'ont achetée ???