La BMW M5 est un succès contrairement au XM

Un peu plus tôt cette semaine, nous parlions du gros BMW XM. Cet énorme SUV doté d’une motorisation hybride rechargeable, intégré à 100% au sein du département Bmw Motorsport contrairement à tous les autres modèles sportifs de la gamme actuelle, semble avoir du mal à inquiéter les modèles les plus prisés du marché des SUV d’exception. En 2024, il a à peine dépassé les 7 000 ventes mondiales ce qui peut paraître décevant pour un tel modèle à la cible globale.

Visiblement, le bilan est nettement meilleur pour la dernière M5 qui possède d’ailleurs une mécanique très proche de celle du XM. La routière ultra-sportive cache en effet sous son long capot un V8 bi-turbo hybride rechargeable, développant 727 chevaux en puissance maximale (contre 748 sous celui du XM dans sa version Red Label).

Le break se vend autant que la berline

Et elle se vend mieux que prévu dans sa version berline, mais aussi dans sa déclinaison break qui n’avait plus été proposée au catalogue depuis la génération E60 disparue en 2010. Comme le rapportent les spécialistes de BMWBlog, elle atteint la moitié du volume de commandes total de la M5 alors que le constructeur tablait sur deux tiers de berlines et un tier de breaks. Il a dû augmenter la cadence de production dans les deux cas. La M5 serait-elle en train de piquer la place de l’Audi RS 6 Avant chez les routières ultra-puissantes ?

Aucune concurrente

Avec la disparition de l’Audi RS 6 Avant, cette BMW M5 n’a d’ailleurs plus aucune concurrente directe chez les marques premium allemandes : on attend toujours le retour de la Mercedes-AMG E63 et les déclinaisons ultra-sportives des nouvelles Audi A6 thermiques et électriques pourraient ne pas arriver tout de suite. La M5 a donc un boulevard devant elle actuellement, ce qui aide sans doute à son succès.