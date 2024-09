La citadine espagnole Cupra Raval attend son heure !

Le groupe Volkswagen prépare des citadines électriques afin que ses marques puissent disposer dans les années qui viennent d’une entrée de gamme électrique. La Cupra Raval, dont les prototypes effectuent en ce moment même des essais sur route ouverte, sera la première citadine électrique à être commercialisée à partir de la fin de l’année prochaine.

Cette Cupra Raval utilise la plateforme électrique MEB Entry de la future Volkswagen ID.2 qui devrait quant à elle être proposée en 2026. Cette base technique MEB Entry est une évolution de la plateforme utilisée par la Volkswagen ID.3 et contrairement à cette dernière, la Cupra Raval aura des roues avant motrices alors que la Volkswagen ID.3 est une propulsion. Cela n’empêchera pas pour autant d’avoir un tempérament sportif.

La Raval sera une sportive à roues avant motrices

Pour Cupra, cette Raval devrait s’en aller lutter contre la nouvelle Alpine A290, la Lancia Ypsilon HF de 280 ch et la future Volkswagen ID.2 GTI que la marque de Wolfsburg veut lancer vers la fin de 2026. Afin de disposer de performances élevées, la Cupra Raval devrait disposer d’un électromoteur, entraînant les roues avant, d’une puissance de 226 ch. L’autonomie de cette petite auto devrait dépasser les 400 km.

Un style qui devrait être proche de celui du concept-car

Le prototype photographié est encore très camouflé, mais l’on retrouve dans cette auto les proportions du concept-car UrbanRevel de 2022. Mais la version de série de la Cupra Raval devrait être un peu moins exubérante que l’était le concept-car. Comme le concept-car, cette auto disposera de cinq ouvrants afin d’être la plus pratique possible.

La Cupra Raval aura deux cousines dans le groupe Volkswagen

Avec la Cupra Raval, la Volkswagen ID.2 et la future citadine Skoda électrique qui seront toutes trois produites dans l’usine Seat de Martorell en Espagne, le groupe Volkswagen veut répondre aux besoins des clients en entrée de gamme électrique. Les trois autos auront des buts différents puisque la Cupra ne devrait être proposée qu’en version sportive, tandis que la Volkswagen ID.2 va disposer d'une gamme plus large avec une version d’entrée de gamme attractive et une Volkswagen ID.2 GTI plus sportive. La Skoda sera sans doute la plus abordable de toutes.