La nouvelle Audi A6 Avant est-elle le dernier grand break old school ?

La concurrence : un pré carré germanique

Ford, Jaguar, Opel, Volvo… Au fur et à mesure des années, nombre de marques ont abandonné le segment des grands breaks. Aujourd’hui, l’A6 Avant TDI ne trouve face à elle que deux rivales, elles aussi germaniques : les BMW Série 5 Touring et Mercedes Classe E Break. Si l’on étend le champ des possibles aux autres types de mécaniques, on peut également lui opposer la Porsche Taycan Sport Turismo et sa demi-sœur, l’A6 e-tron Avant.

À retenir : un moteur indigne de son standing

Confortable, habitable, construite avec le plus grand soin… cette nouvelle A6 Avant possède la quasi-totalité des qualités qui feront d’elle, à n’en pas douter, l’une des nouvelles reines de la catégorie des breaks de prestige. Certes, son tarif ne la rend pas, loin s’en faut, accessible au plus grand nombre. Mais, outre son volume de chargement limité, son véritable point faible, c’est le manque de noblesse de son 2.0 TDI. Vivement des motorisations plus en adéquation avec le niveau de gamme revendiqué.

Caradisiac a aimé

L’espace à bord pour 4 adultes

Le confort avec l’option suspension pneumatique

Le contenu technologique

La qualité de fabrication

La sobriété du 2.0 TDI

Caradisiac n'a pas aimé

Le moteur parfois rugueux, sonore et manquant de punch

Peu maniable sans les 4 roues directrices

Le volume de coffre