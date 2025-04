La nouvelle Audi A6 Avant est-elle le dernier grand break old school ?

De prime abord, la gamme de la nouvelle A6 Avant peut sembler anormalement réduite s’agissant d’une Audi. Comme nous l’avons déjà indiqué, le marché français ne propose, pour le moment, qu’un seul moteur, le 2.0 TDI Hybride de 204 ch, livrable en deux ou quatre roues motrices. Dans le même esprit, la clientèle des particuliers, certes très minoritaire sur ce type de véhicule, n’aura accès qu’à la finition S Line. Celle-ci se révèle correctement équipée d’origine avec sa sellerie en Dinamica, ses packs extérieurs et intérieurs S Line, ses jantes de 19", sa climatisation quadri zone, ses caméras 360°, le hayon électrique ou encore le GPS connecté. Pour les entreprises, il existe toutefois une définition Business Executive, moins coûteuse car privée des éléments esthétiques sportifs.

La grille de tarifs est donc tout aussi simple : selon que vous choisissiez le Quattro ou pas, le prix catalogue sera de 76 450 € ou 74 450 €. À ces sommes déjà conséquentes, il faudra ajouter les deux malus, écologique (à partir de 650 €/1 074 € pour la 4x2/Quattro) et au poids (5 625 €/7 375 € minimum). La facture aura déjà largement pulvérisé la barre des 80 000 €.

Mais une Audi ne serait pas vraiment une Audi si elle ne proposait pas une liste conséquente de suppléments. Ils se comptent ici par dizaines. Une bonne partie équipait d’ailleurs notre voiture d’essai, photographiée ici, qui réclamait, hors malus, plus de 105 000 €.

Parmi les suppléments qui ont retenu notre attention, citons les 4 roues directrices (1 500 €), l’Adaptive Air Suspension (2 100 €), le pack Tech Pro (5 100 € avec projecteurs Matrix LED, feux arrière OLED et Assistant de conduite Plus) et le pack MMI Experience Pro (3 100 € avec l’affichage tête haute, le système audio Bang & Olufsen…).