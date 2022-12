La drôle d'idée : transformer son Suzuki Jimny en voiture de sport

Tout le monde connaît le Suzuki Jimny, ce petit tout-terrain japonais dont la dernière génération est commercialisée depuis 2018 (désormais uniquement en version utilitaire deux places sur notre marché européen). Fort en gueule, ce Jimny a reçu de nombreux kits de modifications de la part des préparateurs, notamment pour le faire ressembler au gros Mercedes Classe G.

Le tuner japonais ESB basé à Osaka propose lui aussi un kit de modifications pour améliorer les capacités tout-terrain du petit 4x4. Mais il dévoile aussi un kit « LST » radicalement différent, rabaissant le Jimny au maximum et l’équipant de jantes chaussées de pneus taille ultra-basse à la gomme semi-slick (du 195/50R16). En d’autres termes, le Jimny se retrouve carrément transformé en voiture de sport ! Profitant par ailleurs d’une carrosserie radicalisée elle aussi, ce Jimny à ras du bitume ne pourra plus sortir des sentiers battus avec ses suspensions raides et sa garde au sol digne d’une supercar. En revanche, ESB ne retouche pas la mécanique : il faudra donc se contenter du petit 3 cylindres turbo de 64 chevaux réservé au marché japonais, ou du quatre cylindres turbo de 1,5 litre et 102 chevaux de la variante « mondiale ».

Des Jimny « coursifiés »

Au Japon, il y a un certain attrait pour ces Jimny transformés en sportives. Il existe même un évènement annuel spécial sur le circuit de Mobara, le Jimny Super Lap, rassemblant des Jimny plus ou moins préparés pour la conduite sur circuit. Ce Jimny ESB semble idéalement conçu pour cette drôle de manifestation.