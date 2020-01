La DS3 disparaît du catalogue DS

Cette fois, c'est fini. Après dix années de carrière, la DS3 a pris sa retraite ! Elle vient d'être gommée du configurateur de DS, qui ne propose donc plus que deux modèles, les DS3 Crossback et DS7 Crossback, en attendant la berline DS9… si celle-ci finit par être dévoilée !

Cette fin de la DS3 n'est évidemment pas une surprise, puisqu'Yves Bonnefont, patron de la marque, avait confirmé l'été dernier l'arrêt de la production de la DS3 avant la fin 2019. Le modèle ne sera pas remplacé. Yves Bonnefont avait souligné à l'époque le déclin du marché des citadines 3 portes. Dans les concessions, les vendeurs dirigeront les clients vers la DS3 Crossback, un SUV urbain aux dimensions contenues (4,12 mètres de longueur, alors que le nouveau Renault Captur est à 4,23 mètres).

L'arrêt de la DS3 est un moment spécial pour DS, car c'est le premier modèle portant le badge, l'élément fondateur de la marque. Avant de devenir une marque à part entière au sein du groupe PSA en 2014, DS a été un label premium de Citroën. Des trois modèles initiaux, seule la DS3 a connu le succès, avec plus de 500 000 exemplaires produits, les DS4 et DS5 ayant eu des carrières mitigées.

Citroën et DS ont ainsi su rivaliser avec la Mini. La française s'était inspirée de l'anglaise en multipliant les possibilités de personnalisation, avec notamment une silhouette bicolore. Mais la DS3 misait sur un design plus musclé, séduisant davantage la clientèle masculine. Autre inspiration sur une autre concurrente : la Fiat 500, en multipliant les séries spéciales pour toujours attirer l'attention, et les collaborations chics, avec par exemple Inès de la Fressange et Givenchy.

La carrière de l'auto s'est d'ailleurs achevée avec la série Forever. Si vous êtes encore sous le charme, il doit rester quelques modèles en stock.