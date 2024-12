La Fiat 500 électrique est-elle redevenue compétitive ?

Vous le savez, les ventes de la Fiat 500 électrique ne sont pas du tout au beau fixe. Après un démarrage solide en 2020, elles ont reculé inlassablement en Europe au point de forcer le constructeur italien à suspendre à plusieurs reprises sa production à l’usine de Mirafiori.

Plusieurs solutions sont attendues pour redresser la barre avec l’arrivée d’une version thermique dotée du petit moteur essence Firefly, mais aussi un changement de batteries sur la version électrique pour la vendre moins cher. Car à 30 400€ le morceau en prix de base et sachant qu’il est facile de dépasser les 40 000€ pour les finitions hautes disposant de la « grosse » batterie optionnelle, les clients ne se bousculaient plus vraiment chez les concessions Fiat.

Une remise vraiment alléchante

En attendant, il y a déjà du mieux. Depuis la semaine dernière, la citadine électrique compte en France sur une généreuse remise sous la forme d’un superbonus qui, quel que soit le montant auquel vous avez droit au bonus français (de 2 000 à 4 000€ selon les revenus), vous fait bénéficier d’une remise finale de 8 000€ sur le prix de vente de la voiture. Son tarif de base avec le moteur de 95 chevaux et la batterie de 23,8 kWh, n’offrant qu’une modeste autonomie maximale WLTP de 190 km, tombe ainsi à 22 400€.

C’est légèrement plus que la compacte chinoise MG4 tombée à 21 990€ avec sa « méga » remise, mais l’Italienne devient tout de même plus désirable à ce prix pour ceux qui recherchent un second véhicule urbain au style incomparable.

Hélas, elle reste objectivement très chère quand on commence à la configurer dans ses versions hautes. Le cabriolet en finition La Prima, une fois les grosses batteries optionnelles (autonomie WLTP de 298 km et moteur de 118 chevaux) sélectionnées, grimpe à 32 300€ et même à 33 150€ avec le joli bleu « Torino Blue » que je trouve totalement hypnotique.

Malgré sa remise de 8 000€, elle reste donc quasiment au niveau de la Mini qui vient elle aussi de baisser ses prix. Mais en la considérant comme un achat passionnel (car on parle bien d’un produit hors normes sur le plan du design sans pour autant offrir des qualités objectives déterminantes), elle aura sans doute moins de mal à trouver une clientèle aisée. Le modèle de base paraît désormais accessible au plus grand nombre, même s’il se disqualifie d’office pour la majorité d’entre eux à cause de son autonomie vraiment limitée. Par contre, si la future 500 Ibrida parvient à rester sous les 20 000€…