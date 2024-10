La Fiat Grande Panda doit être la Renault 5 de Stellantis

Hier, Caradisiac vous dévoilait son premier essai de la Renault 5 E-Tech Electric. Attendue par tous depuis la présentation du tout premier concept-car en 2021, elle nous a déjà prouvé qu’il y avait des qualités intéressantes sous ce bel emballage soigneusement confectionné par les designers et les équipes marketing du groupe Renault. N’ayons pas peur de le dire, la nouvelle citadine électrique s’impose comme une excellente surprise. Malgré son positionnement plus élitiste que celui des citadines thermiques classiques, elle semble posséder de quoi faire craquer les clients grâce à des qualités objectives incontestables et surtout son style vraiment marquant.

Au vu des réactions du grand public lors des évolutions de notre exemplaire plongé dans la circulation de Nice, avec beaucoup de smartphones levés et pas mal de passants venus scuter de très près cette curieuse nouveauté, il se passe peut-être quelque chose avec cette voiture. Comme à l’époque de la première Mini « moderne » et surtout de la Fiat 500 de 2007, ce design marquant emballé sur une voiture techniquement au point peut-il permettre d’atteindre le succès ? Stellantis doit-il s’en inspirer pour répliquer au groupe Renault ?

Et cette Grande Panda, alors ?

Il se trouve justement que Stellantis a présenté récemment une autre citadine au design assez fort. Alors que la Citroën C3 conçue sur la même plateforme donne plutôt dans le classicisme et mise davantage sur sa tarification un peu plus basse grâce à une déclinaison essence à boîte manuelle sans hybridation (qui pourrait rejoindre ultérieurement le catalogue de sa cousine), la Grande Panda ajoute un style moins passe-partout inspiré, comme celui de la Renault 5 et de la Fiat 500 de 2007, d’un modèle historique.

Mais contrairement à la Renault 5 E-Tech Electric, cette nouvelle Fiat Grande Panda existera aussi bien en version thermique qu’en déclinaison à brancher. Elle pourra donc toucher une clientèle plus large encore que la Française, avec un prix de base annoncé aux alentours des 19 000€ via son moteur essence de 100 chevaux à hybridation légère (ou 25 000€ en électrique). Rappelons que, bonus écologique 2024 déduit, la Renault ne descend pas sous les 29 340€ actuellement (mais une variante moins équipée à 25 000€ avant bonus doit arriver l’année prochaine).

Renault a sorti les gros moyens pour cette nouvelle 5 E-Tech Electric et on connaît l’appétence du directeur général de Stellantis pour les économies d’échelles. Mais alors que les voitures à l’image très forte semblent s’imposer sur le devant de la scène, peut-être que cette Fiat aux mensurations intéressantes peut placer le groupe sur ce terrain des autos populaires qui font craquer par leurs lignes. Ironie de la situation, l’un des géniteurs de la Fiat 500 de 2007 se trouve désormais à la direction générale de Renault !

Hélas, il faudra attendre l’année 2025 pour voir ce que la Fiat Grande Panda a dans le ventre. Mais il se prépare sans doute un duel intéressant. Et peut-être même une vague de fond sur le marché automobile européen où les Renault Clio et autres Peugeot concurrentes brillaient par leur conformisme depuis des décennies.