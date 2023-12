La Fiat Panda thermique, sa version électrique et les syndicalistes italiens

Fiat planche actuellement sur une toute nouvelle citadine électrique dont la base mécanique et le tarif seront très proches de ceux de la Citroën ë-C3. La communication du constructeur italien n’avait peut-être pas anticipé à ce sujet les paroles du président de Serbie Aleksandar Vucic, qui vient d’annoncer fièrement que cette future Fiat Panda électrique sera construite dans son pays à l’usine Stellantis de Kragujevac dès l’année prochaine.

La nouvelle a suscité de vives réactions en Italie, notamment auprès des syndicats locaux du groupe Stellantis qui ont bondi en apprenant que contrairement à la Panda actuelle, sa remplaçante ne serait plus construite localement. D’après le syndicat de la Fim-Cisl représentant les intérêts des travailleurs de Stellantis en Italie, cependant, le groupe aurait confirmé lors d’une réunion du 23 novembre avec ses responsables le maintien de la production de la Fiat Panda thermique actuelle à l’usine de Pomigliano jusqu’en 2026.

Un sursis pour les 500 et Panda thermiques actuelles ?

Il y a quelques jours, on se demandait si Fiat parviendrait à prolonger la vie de la 500 lancée en 2007 après le mois de juillet 2024, date à laquelle il faudra en principe modifier en profondeur ces vieux modèles pour les rendre compatibles avec les nouvelles normes européennes GSR-II plus contraignantes. Le groupe Stellantis aurait-il déjà acté le prolongement de la carrière de ses deux petites autos urbaines à pétrole ? Comme la nouvelle Citroën C3, la future Panda doit aussi proposer une déclinaison thermique ce qui rend théoriquement inutile sa cohabitation avec la Panda actuelle. Le constructeur italien pourrait-il garder les deux modèles comme Peugeot au temps de la 207 et de la 206+ ou Renault à l’époque de la Clio Campus ?