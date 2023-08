Fiat aura aussi sa voiture électrique à moins de 25 000€

La gamme Fiat se compose désormais de deux voitures électriques : la petite 500 et le SUV citadin 600, équipés d’une technologie très différente (la première est signée Fiat, la seconde provient de la branche française du groupe Stellantis). On le sait, le constructeur italien prévoit au moins un autre nouveau modèle 100% électrique dans un proche avenir, qui doit reprendre le nom « Panda » et former l’entrée de gamme.

D’après une déclaration du patron de Fiat Olivier François faite face aux journalistes de Bloomberg, cette future Panda électrique sera officiellement dévoilée au mois de juillet 2024 et son tarif de base se situera sous les 25 000€. Exactement comme celui de la Citroën ë-C3 donc, cette citadine électrique à la vocation un peu « low-cost » qui doit arriver l’année prochaine dans la gamme de la marque aux chevrons. Si les deux modèles ne partageront probablement pas leur plateforme de base (la Française utilisera de son côté celle de la C3 de quatrième génération conçue d’abord pour les marchés émergeants), il sera intéressant d’observer d’éventuelles similarités au niveau de leur groupe motopropulseur.

Une nouvelle catégorie des citadines électriques à 25 000€

Il existera bientôt une catégorie complète de citadines électriques au prix de base situé sous les 25 000€ puisqu’outre ces deux modèles du groupe Stellantis, Volkswagen prépare également un véhicule à ce prix pour 2025 et Dacia travaillerait sur une Sandero à zéro émissions potentiellement encore moins chère. Les citadines électriques actuelles coûtent toutes plus cher et la future Renault 5 attendue pour les moins prochains pourrait plutôt s’approcher des 30 000€.