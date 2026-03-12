Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi Q5 (3e Generation)

Essai

90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5. La fiche technique de l'Audi Q5 e-hybrid 367 

 

90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.

 

Les chiffres clés

Audi Q5 (3e Generation) III 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Généralités  
Finition S LINE
Date de commercialisation 12/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,71 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,64 m
Empattement 2,82 m
Volume de coffre mini 438 L
Volume de coffre maxi 1 358 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 245 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 15 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 984 cm3
Puissance 367 ch
Couple cumulé 380 Nm à 1 600 trs/min
Autonomie en électrique combinée 85 km
Capacité batterie 25,90 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.1 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 60 g/km (wltp)
Bonus malus max 6650
