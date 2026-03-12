90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.
5. La fiche technique de l'Audi Q5 e-hybrid 367
Les chiffres clés
|Audi Q5 (3e Generation) III 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
|Généralités
|Finition
|S LINE
|Date de commercialisation
|12/06/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,71 m
|Largeur sans rétros
|1,90 m
|Hauteur
|1,64 m
|Empattement
|2,82 m
|Volume de coffre mini
|438 L
|Volume de coffre maxi
|1 358 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 245 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|15 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 984 cm3
|Puissance
|367 ch
|Couple cumulé
|380 Nm à 1 600 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|85 km
|Capacité batterie
|25,90 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|250 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|5.1 s
|Volume du réservoir
|55 L
|Emissions de CO2
|60 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|6650
Photos (47)
Sommaire
