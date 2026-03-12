90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.
2. Une finition pour une motorisation
L’Audi Q5 e-hybrid 367 ch est uniquement disponible en finition S-Line.
Une version haut de gamme, facturée, 79 300 €. Cette dernière propose une dotation technologique et de confort complète, visant à justifier son positionnement haut de gamme. Voici une liste des principaux équipements de série inclus dans cette version e-hybrid :
Infodivertissement et Digitalisation : Système multimédia avec la grande dalle numérique incurvée "Audi Digital Stage" (comprenant l'Audi Virtual Cockpit de 11,9 pouces et l'écran central tactile de 14,5 pouces) incluant la navigation MMI avec Google Earth.
Confort et Vie à bord : Climatisation automatique confort à 3 zones, sièges avant chauffants avec réglage lombaire électrique, et système de clé confort (accès et démarrage sans clé).
Aides à la conduite : Régulateur de vitesse adaptatif, aide au stationnement Audi Parking System Plus avec caméra de recul, et avertisseur de franchissement de ligne.
Sécurité et Éclairage : Projecteurs LED avec signature lumineuse spécifique et passage automatique des feux de route (Assistant de feux de route).
Châssis et Transmission : Transmission intégrale Quattro Ultra et suspension dynamique de série (la version pneumatique reste en option).
Équipements spécifiques Hybrid : Câble de recharge pour borne publique (Mode 3) et chargeur embarqué AC jusqu’à 7,4 kW (ou 22 kW selon la configuration finale choisie), ainsi que les palettes au volant pour la gestion de la récupération d'énergie.
Praticité : Hayon de coffre à ouverture et fermeture électriques et banquette arrière rabattable 40:20:40.
Le point techno : le curve curve display
Le nouveau Q5 profite des écrans panoramiques OLED, dont l’Audi Virtual Cockpit plus, l’écran MMI central ainsi qu’un troisième écran MMI installé côté passager.
Equipements et options
Version : III 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Equipements de sécurité
ABS
Contrôle de pression des pneumatiques
Détecteur de pluie et de luminosité
Alerte de sortie de voie
Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière
Airbags à l'AV, airbag du passager AV désactivable
Airbags latéraux à l'AV avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'AV
Contrôle de la traction (TCS)
Assistance au freinage d'urgence à l'AV
Assistant feux de route
Equipements de confort
Direction assistée
Vitres AV électriques
Réception radio numérique (DAB)
Détecteur de pluie et de luminosité
Audi connect Navigation & Infotainment
Volant multifonction S en cuir à trois branches avec palettes
Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule
Réglage du volant manuel
Avertissement de contrôle de la banquette AR
Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR
Pack Rangement
Accoudoir central confort à l'AV
Vitrage latérales et AR athermique
MMI Navigation plus avec MMI touch
Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en matière synthétique
Climatisation stationnaire
Pack intérieur S line cuir/matière synthétique avec Sièges Sport
Climatisation automatique 3 zones
Système d'aide au stationnement plus avec indicateur de distance
Esthétique / Carrosserie
Jantes 19'' style à 5 branches double
Peinture contrastée avec éléments de bas de caisse peints en Gris Tambora
Suspension Sport
Rails de toit en style aluminium
Autres équipements
ESC: Contrôle électronique de stabilisation
Audi Drive Select
Tapis de sol AV/AR
Ecrous de roues antivol
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Assistant d'évitement et assistant de braquage
Sonorité extérieure
Pack style brillant
Détection des panneaux de signalisation par caméra
Assistant d'intersection AV
Pack extérieur S line
Eléments de la console centrale Noir Brillant
Seuils de porte avec inserts en aluminium à l'AV, éclairés, avec monogramme S
Pavillon en tissu noir
Projection du feu stop sous le spoiler
Audi phone box
Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique
2 ports USB-C à l'AV et l'AR
Audi Virtual cockpit plus
Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & control
Boîte automatique S Tronic 7 vitesses
Câble de recharge Mode 3, type 2, pour borne de recharge (triphasé, 32A)
Kit anti-crevaison
Interface USB avec puissance de recharge accrue
Caméra de recul
Clé confort (sans SAFELOCK)
Clé digitale
Park assist plus
Audi Application Store et smartphone interface
Pack Tech
Options disponibles
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
2511 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
611 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
900 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
1244 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
784 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1672 €
-
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone:
850 €
-
Suppression totale d'identification:
0 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
1075 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
1558 €
-
Vitrage Privacy : lunette AR, vitres de portières AR et vitres latérales AR surteintées:
550 €
-
Climatisation stationnaire confort:
200 €
-
Peinture intégrale:
450 €
-
Filet de séparation:
150 €
-
Alarme antivol:
600 €
-
Etriers de freins rouges:
450 €
-
Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV:
250 €
-
Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs:
250 €
-
Dispositif d'attelage:
1400 €
-
Eclairage d'ambiance Pro:
370 €
-
LED d'accès avec projection de logo:
150 €
-
Préparation pour dispositif d'attelage:
250 €
-
Application intérieures en style vanadium:
250 €
-
Toit panoramique ouvrant en verre:
1900 €
-
Stores pare-soleil manuels:
250 €
-
Inserts décoratifs en carbone sergé:
600 €
-
Système de recharge e-tron compact:
800 €
-
Support mural pour système de recharge e-tron compact:
150 €
-
Adaptative air suspension:
2100 €
-
Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique:
0 €
-
Dashcam:
350 €
-
Affichage tête haute:
1150 €
-
Commande d'ouverture de porte de garage (HomeLink):
280 €
-
Ventilation des sièges à l'AV:
1100 €
-
Réglage électrique du volant:
470 €
-
Lave projecteurs:
320 €
-
Ecran MMI pour passager AV:
950 €
-
Fonction Matrix:
300 €
-
Jantes 19"style à 5 branches doubles, Gris Graphite, tournées brillantes:
350 €
-
Jantes 20'' style à 5 bras:
1100 €
-
Jantes 20" style à 5 branches doubles, Gris Graphite, tournées brillantes:
1500 €
-
Jantes Audi Sport 20" style à 5 branches doubles, Noir Métallisé:
2000 €
-
Jantes Audi Sport 20" style à 5 branches doubles, Noir Métallisé, tournées brillantes:
2100 €
-
Jantes Audi Sport 20" style Twist à 5 branches doubles, Gris Satiné, tournées brillantes:
2100 €
-
Jantes Audi Sport 21" style Split à 5 bras, Noir Métallisé, tournées brillantes:
3100 €
-
Jantes Audi Sport 21" style à 5 branches doubles, Gris Satiné, tournées brillantes:
3100 €
-
Jantes Audi Sport 21" style S, Noir Métallisé, tournées brillantes:
3450 €
-
Système avancé de gestion de pression des pneus:
350 €
-
Pare-brise confort avec dégivrage sans fil et revêtement athermique anti-chaleur:
550 €
-
Signatures lumineuses numériques à l'AV:
200 €
-
Jantes Audi Sport 21" style S, Noir Métallisé et Or Néodyme Mat, tournées brillantes:
3950 €
-
Airbags latéraux avec système d'airbags rideaux à l'AR:
430 €
-
Jantes 19"style à 10 bras, Gris Graphite, tournées brillantes:
500 €
-
Teinte vernie Blanc Arkona:
0 €
-
Teintes métallisées Blanc Glacier:
1200 €
-
Teintes métallisées Noir Mythic:
1200 €
-
Teintes métallisées Bleu Navarre:
1200 €
-
Teintes métallisées Vert District:
1200 €
-
Teintes métallisées Bleu Ultra:
1200 €
-
Teintes métallisées Rouge Grenadine:
1200 €
-
Teintes métallisées Gris Tambora:
1200 €
-
Teintes métallisées Or Sakhir:
1200 €
-
Teinte nacrée Gris Daytona:
1200 €
-
Teintes Audi Exclusive Audi Exclusive:
6000 €
Photos (47)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération