90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.

L’Audi Q5 e-hybrid 367 ch est uniquement disponible en finition S-Line.

Une version haut de gamme, facturée, 79 300 €. Cette dernière propose une dotation technologique et de confort complète, visant à justifier son positionnement haut de gamme. Voici une liste des principaux équipements de série inclus dans cette version e-hybrid :

Infodivertissement et Digitalisation : Système multimédia avec la grande dalle numérique incurvée "Audi Digital Stage" (comprenant l'Audi Virtual Cockpit de 11,9 pouces et l'écran central tactile de 14,5 pouces) incluant la navigation MMI avec Google Earth.

Confort et Vie à bord : Climatisation automatique confort à 3 zones, sièges avant chauffants avec réglage lombaire électrique, et système de clé confort (accès et démarrage sans clé).

Aides à la conduite : Régulateur de vitesse adaptatif, aide au stationnement Audi Parking System Plus avec caméra de recul, et avertisseur de franchissement de ligne.

Sécurité et Éclairage : Projecteurs LED avec signature lumineuse spécifique et passage automatique des feux de route (Assistant de feux de route).

Châssis et Transmission : Transmission intégrale Quattro Ultra et suspension dynamique de série (la version pneumatique reste en option).

Équipements spécifiques Hybrid : Câble de recharge pour borne publique (Mode 3) et chargeur embarqué AC jusqu’à 7,4 kW (ou 22 kW selon la configuration finale choisie), ainsi que les palettes au volant pour la gestion de la récupération d'énergie.

Praticité : Hayon de coffre à ouverture et fermeture électriques et banquette arrière rabattable 40:20:40.

Le point techno : le curve curve display Le nouveau Q5 profite des écrans panoramiques OLED, dont l’Audi Virtual Cockpit plus, l’écran MMI central ainsi qu’un troisième écran MMI installé côté passager.