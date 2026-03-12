90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.

La concurrence : un atout avec la charge DC

L'Audi Q5 hybride rechargeable 367 ch se positionne face au Mercedes-Benz GLC 300 e. Son compatriote mise sur une autonomie électrique supérieure (plus de 120 km WLTP) et surtout sur la présence d'un port de charge rapide DC, un atout qui fait défaut à l'Audi. De son côté, le BMW X3 xDrive30e privilégie le plaisir de conduire et une ergonomie plus intuitive, même si sa puissance cumulée de 299 ch s'avère en retrait. Enfin, le Volvo XC60 T8 est plus puissant avec ses 455 ch, mais il accuse le coup sur le plan de la modernité numérique et de l'efficience pure par rapport au nouveau cockpit digital de l'Audi.

A retenir : un malus au poids qui détourne son attrait

Le Q5 hybride rechargeable dans sa version 367 ch n’apporte pas de réelle plus-value par rapport à la version 299 ch. Le gap de puissance et de sensations ne justifie pas l’écart de prix. L’allemand est sérieux sur la route et conserve un appétit contenu mais reste pénalisé par son coffre à la contenance réduite, ses matériaux décevants et l’absence de recharge rapide.

Son tarif final, qui frôle les 90 000 € une fois la taxe au poids intégrée, le place dans une situation paradoxale. Il devient en effet plus onéreux qu'un Audi Q6 e-tron 100 % électrique, plus moderne et plus logeable. Le Q5 hybride de 367 ch s'adresse donc à une niche précise : celle des utilisateurs qui refusent encore les contraintes de l'électrique, mais dont le budget permet de privilégier le standing.

Caradisiac a aimé

L'autonomie correcte en électrique

Les consommations en carburant contenues

La qualité des sièges et de la sellerie

La transmission Quattro toujours efficace

Le comportement routier plaisant à la fois dynamique et confortable

Caradisiac n'a pas aimé

La qualité de présentation en régression

Le coffre réduit et pas de rangement pour les câbles

Le malus au poids dissuasif

Pas de recharge DC