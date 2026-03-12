Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi Q5 (3e Generation)

Essai

90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

10  

4. L'évaluation de l'Audi Q5 e-Hybrid 367 Quattro

 

90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.

L'Audi Q5 hybride rechargeable e-hybrid, à partir de 367 ch et 79 300 €, est évalué dans la catégorie des SUV premium qui comprend notamment : 

Le BMW X3 30e XDrive, à partir de 299 ch et 73 950 €

Le Mercedes GLC 300 e, à partir 313 ch et 77 000 €

Le Volvo XC60 T6 AWD, à partir de 335 ch et 70 200 €

Audi Q5 PHEV 367 QUATTRO S LINE
Budget
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
 
Pratique
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
 
Rapport prix/équipements
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
 
Sur la route
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
