90 000 € pour un Audi Q5 hybride ? Le piège fiscal qui fait exploser la facture du nouveau SUV.
4. L'évaluation de l'Audi Q5 e-Hybrid 367 Quattro
L'Audi Q5 hybride rechargeable e-hybrid, à partir de 367 ch et 79 300 €, est évalué dans la catégorie des SUV premium qui comprend notamment :
Le BMW X3 30e XDrive, à partir de 299 ch et 73 950 €
Le Mercedes GLC 300 e, à partir 313 ch et 77 000 €
Le Volvo XC60 T6 AWD, à partir de 335 ch et 70 200 €
|Audi Q5 PHEV 367 QUATTRO S LINE
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,1 /20
