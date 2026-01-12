Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot 308 (3e Generation)

Essai Peugeot 308 Hybride 195 ch : 85 km sans essence, mais à quel prix ?

Alexandre Bataille

5. La fiche technique de la Peugeot 308 hybride rechargeable 195

 

Les chiffres clés

Peugeot 308 (3e Generation) III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT E-DCS7
Généralités  
Finition GT
Date de commercialisation 15/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,36 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,43 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 314 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 710 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 195 ch
Couple cumulé 250 Nm à 1 750 trs/min
Autonomie en électrique combinée 85 km
Capacité batterie 17,20 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 225 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.6 s
Volume du réservoir 40 L
Emissions de CO2 50 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
