Peugeot 308 (3e Generation)

Essai

Essai Peugeot 308 Hybride 195 ch : 85 km sans essence, mais à quel prix ?

Alexandre Bataille

4. Quelle note pour la 308 hybride 195 ?

 

Essai Peugeot 308 Hybride 195 ch : 85 km sans essence, mais à quel prix ?

La Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 e-DSC7 (85 km d’autonomie) à partir de 42 400 € est évaluée dans la catégorie des berlines compactes qui comprend notamment

La Seat Leon e-hybrid, à partir de 204 ch (133 km d’autonomie) et 43 200 €

La Volkswagen Golf e-hybrid, à partir de 204 ch (142 km d’autonomie) et 44 600 €

Peugeot 308 hybride rechargeable 195 e-DSC7 GT
Budget
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
 
Pratique
  • 5.27
  • 5.27
  • 5.27
  • 5.27
  • 5.27
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Note globale : 13,1 /20
Explication des critères de notation
