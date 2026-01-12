La nouvelle Peugeot 308 hybride rechargeable est disponible en France en 3 finitions.

L’offre démarre à 42 400 € avec la finition Allure qui embarque comme principaux équipements de série les sièges tissu/TEP, les jantes alliage 17 pouces, la caméra de recul, les vitres arrière surteintées, l’aide au stationnement arrière, le décor tissu gris sur la planche de bord et les panneaux de portes, deux prises USB-C à l’arrière, le câble de recharge mode 2.

La finition GT, à partir de 45 200 € ajoute les feux Matrix LED, la navigation 3D connectée avec les i-Toogle virtuels, les projecteurs Matrix LED, l’aide au stationnement avant et arrière, l’accès et le démarrage sans clé, les jantes 18 pouces, le logo illuminé et les placages avec décors en alcantara.

La finition GT Exclusive (à partir de 47 800 €), hérite en complément de la sellerie en Alcantara, des sièges avant électriques, chauffants et massants, l’instrumentation 3D, la caméra 360°, de la conduite semi-autonome de niveau 2, de l’alarme, de la détection de trafic arrière, du chargeur sans fil pour smartphone et des services connectés du multimédia.

Le point techno : feux matrix LED et conduite autonome de niveau 2 La conduite autonome de niveau 2 qui gère l’accélération, le freinage, le maintien dans la voie et les distances de sécurité est accessible uniquement avec la finition haut de gamme GT exclusive, facturée 47 800 €.