Peugeot 308 (3e Generation)

Essai Peugeot 308 Hybride 195 ch : 85 km sans essence, mais à quel prix ?

Alexandre Bataille

2. Peugeot 308 Hybride 195 : quelle finition choisir pour profiter des 85 km d'autonomie ?

 

La nouvelle Peugeot 308 hybride rechargeable est disponible en France en 3 finitions.

L’offre démarre à 42 400 € avec la finition Allure qui embarque comme principaux équipements de série les sièges tissu/TEP, les jantes alliage 17 pouces, la caméra de recul, les vitres arrière surteintées, l’aide au stationnement arrière, le décor tissu gris sur la planche de bord et les panneaux de portes, deux prises USB-C à l’arrière, le câble de recharge mode 2.

La finition GT, à partir de 45 200 € ajoute les feux Matrix LED, la navigation 3D connectée avec les i-Toogle virtuels, les projecteurs Matrix LED, l’aide au stationnement avant et arrière, l’accès et le démarrage sans clé, les jantes 18 pouces, le logo illuminé et les placages avec décors en alcantara.

La finition GT Exclusive (à partir de 47 800 €), hérite en complément de la sellerie en Alcantara, des sièges avant électriques, chauffants et massants, l’instrumentation 3D, la caméra 360°, de la conduite semi-autonome de niveau 2, de l’alarme, de la détection de trafic arrière, du chargeur sans fil pour smartphone et des services connectés du multimédia.

Le point techno : feux matrix LED et conduite autonome de niveau 2

La conduite autonome de niveau 2 qui gère l’accélération, le freinage, le maintien dans la voie et les distances de sécurité est accessible uniquement avec la finition haut de gamme GT exclusive, facturée 47 800 €.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT E-DCS7

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Peugeot Connect SOS &amp; Assistance

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

  • Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR

  • Contrôle de traction

  • ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect

  • Feux AR 3 griffes à LED

  • 6 airbags

Equipements de confort

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Frein de stationnement électrique

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement

  • Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

  • Vitres latérales AR et lunette AR chauffante surteintées

  • Navigation connectée

  • Aide au stationnement AV/AR, graphique et sonore

  • Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d&#039;approche

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Système audio avec 6 HP

  • Vitrage portes AV feuilleté

  • Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres vert Adamite

  • Siège conducteur et passager AV avec réglage manuel de la hauteur d&#039;assise

  • Banquette AR rabattable 1/3-2/3

  • Direction assistée

  • Siège conducteur avec réglage lombaire

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 18&#039;&#039; HELSINKI diamantées bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat

  • Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières avec accompagnement TEP

Autres équipements

  • Prise 12 V à l&#039;AV

  • Condamnation centralisée

  • Diffuseurs d&#039;air aux places AR

  • 2 prises USB-C à l&#039;AR

  • Pare-brise teinté feuilleté acoustique

  • Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

  • Visiopark 1

  • 4 poignées de maintien

  • Pack Drive Assist

  • Boîte de vitesse automatique, séquentielle (7 rapports)

  • Peugeot i-Connect Advanced

  • Eléments de design intérieur

  • Eléments de design extérieur

  • Monogrammes &#039;PLUG IN&#039; sur volet de coffre

  • Chargeur embarqué 3,7kW monophasé

  • Câble de recharge mode 2, prise T2/EF (2.3kW/10A)

  • Eclairage intérieur

  • Pack Safety Plus

  • Driver Sport Pack

  • Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10&quot; personnalisable

  • Surtapis GT AV et AR avec surpiqûres vert Adamite

Options disponibles

  • Chargeur embarqué 7,4 kW

     : 

    400 €

  • Ecrous de roues anti-vol

     : 

    50 €

  • Kit de dépannage de pneumatique

     : 

    20 €

  • Teinte spéciale Rouge Elixir

     : 

    1100 €

  • Teinte métallisée

     : 

    900 €

  • Intérieur Alcantara Executive

     : 

    1100 €

