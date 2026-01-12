2. Peugeot 308 Hybride 195 : quelle finition choisir pour profiter des 85 km d'autonomie ?
La nouvelle Peugeot 308 hybride rechargeable est disponible en France en 3 finitions.
L’offre démarre à 42 400 € avec la finition Allure qui embarque comme principaux équipements de série les sièges tissu/TEP, les jantes alliage 17 pouces, la caméra de recul, les vitres arrière surteintées, l’aide au stationnement arrière, le décor tissu gris sur la planche de bord et les panneaux de portes, deux prises USB-C à l’arrière, le câble de recharge mode 2.
La finition GT, à partir de 45 200 € ajoute les feux Matrix LED, la navigation 3D connectée avec les i-Toogle virtuels, les projecteurs Matrix LED, l’aide au stationnement avant et arrière, l’accès et le démarrage sans clé, les jantes 18 pouces, le logo illuminé et les placages avec décors en alcantara.
La finition GT Exclusive (à partir de 47 800 €), hérite en complément de la sellerie en Alcantara, des sièges avant électriques, chauffants et massants, l’instrumentation 3D, la caméra 360°, de la conduite semi-autonome de niveau 2, de l’alarme, de la détection de trafic arrière, du chargeur sans fil pour smartphone et des services connectés du multimédia.
Le point techno : feux matrix LED et conduite autonome de niveau 2
La conduite autonome de niveau 2 qui gère l’accélération, le freinage, le maintien dans la voie et les distances de sécurité est accessible uniquement avec la finition haut de gamme GT exclusive, facturée 47 800 €.
Equipements et options
Version : III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT E-DCS7
Equipements de sécurité
ABS
Peugeot Connect SOS & Assistance
Accès et démarrage mains libres Proximity
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR
Contrôle de traction
ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect
Feux AR 3 griffes à LED
6 airbags
Equipements de confort
Rétroviseur intérieur électrochrome
Climatisation automatique bi-zone
Frein de stationnement électrique
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Vitres latérales AR et lunette AR chauffante surteintées
Navigation connectée
Aide au stationnement AV/AR, graphique et sonore
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement
Système audio avec 6 HP
Vitrage portes AV feuilleté
Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres vert Adamite
Siège conducteur et passager AV avec réglage manuel de la hauteur d'assise
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
Direction assistée
Siège conducteur avec réglage lombaire
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 18'' HELSINKI diamantées bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat
Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières avec accompagnement TEP
Autres équipements
Prise 12 V à l'AV
Condamnation centralisée
Diffuseurs d'air aux places AR
2 prises USB-C à l'AR
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology
Visiopark 1
4 poignées de maintien
Pack Drive Assist
Boîte de vitesse automatique, séquentielle (7 rapports)
Peugeot i-Connect Advanced
Eléments de design intérieur
Eléments de design extérieur
Monogrammes 'PLUG IN' sur volet de coffre
Chargeur embarqué 3,7kW monophasé
Câble de recharge mode 2, prise T2/EF (2.3kW/10A)
Eclairage intérieur
Pack Safety Plus
Driver Sport Pack
Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10" personnalisable
Surtapis GT AV et AR avec surpiqûres vert Adamite
Options disponibles
-
Chargeur embarqué 7,4 kW:
400 €
-
Ecrous de roues anti-vol:
50 €
-
Kit de dépannage de pneumatique:
20 €
-
Teinte spéciale Rouge Elixir:
1100 €
-
Teinte métallisée:
900 €
-
Intérieur Alcantara Executive:
1100 €
Photos (36)
