Peugeot 308 (3e Generation)

Essai

Essai Peugeot 308 Hybride 195 ch : 85 km sans essence, mais à quel prix ?

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

3. Pourquoi cette nouvelle version de 195 ch risque de décevoir les particuliers ?

 

Essai Peugeot 308 Hybride 195 ch : 85 km sans essence, mais à quel prix ?

 

Peugeot 308 Hybride 195 vs VW Golf : la Lionne peut-elle lutter face aux 142 km d’autonomie de l’Allemande ?

Sur le marché des berlines compactes, il y a eu peu d’offres de motorisations hybrides rechargeables. La majorité des marques misent sur l’hybride auto-rechargeable. Cela signifie que la nouvelle Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 fait face à seulement quelques concurrentes dans sa catégorie. La première est l’Opel Astra, encore équipée de l’ancienne chaîne de traction hybride rechargeable (PHEV180). L’Astra restylée attendue prochainement accueillera à son tour la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Les prix des deux modèles sont proches et les différences se jouent au niveau de l’équipement. La 308 se confronte surtout aux Volkswagen Golf e-Hybrid et Seat Leon e-Hybrid, issues du groupe Volkswagen. Les deux berlines compactes sont équipées de la même motorisation offrant 204 ch, une autonomie en tout électrique jusqu’à 142 km en cycle mixte (WLTP) et la possibilité de recharge rapide (DC) jusqu’à 50 kW.

Pourquoi cette nouvelle version de 195 ch risque de décevoir les particuliers ?

La nouvelle Peugeot 308 hybride rechargeable améliore son efficience et son autonomie en 100 % électriques. Des facteurs essentiels pour séduire les sociétés. Toutefois, l’agrément et les performances sont en retrait par rapport à la précédente chaîne de traction et les tarifs élevés constitueront un frein pour les particuliers.

Caradisiac a aimé

  • L’autonomie en net progrès
  • La consommation en carburant basse
  • La bonne qualité de présentation
  • Le comportement routier plaisant

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • Les tarifs élevés
  • Le faible volume de coffre
  • Le réservoir de carburant de petite taille
  • L’autonomie mixte satisfaisante mais en dessous de la concurrence à prix équivalent

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 ALLURE E-DCS7 50 (wltp) 42 400 €  €
III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 BUSINESS E-DCS7 50 (wltp) 41 250 €  €
III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT E-DCS7 50 (wltp) 45 200 €  €
III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT EXCLUSIVE E-DCS7 50 (wltp) 47 800 €  €
