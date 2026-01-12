Peugeot 308 Hybride 195 vs VW Golf : la Lionne peut-elle lutter face aux 142 km d’autonomie de l’Allemande ?

Sur le marché des berlines compactes, il y a eu peu d’offres de motorisations hybrides rechargeables. La majorité des marques misent sur l’hybride auto-rechargeable. Cela signifie que la nouvelle Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 fait face à seulement quelques concurrentes dans sa catégorie. La première est l’Opel Astra, encore équipée de l’ancienne chaîne de traction hybride rechargeable (PHEV180). L’Astra restylée attendue prochainement accueillera à son tour la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Les prix des deux modèles sont proches et les différences se jouent au niveau de l’équipement. La 308 se confronte surtout aux Volkswagen Golf e-Hybrid et Seat Leon e-Hybrid, issues du groupe Volkswagen. Les deux berlines compactes sont équipées de la même motorisation offrant 204 ch, une autonomie en tout électrique jusqu’à 142 km en cycle mixte (WLTP) et la possibilité de recharge rapide (DC) jusqu’à 50 kW.

Pourquoi cette nouvelle version de 195 ch risque de décevoir les particuliers ?

La nouvelle Peugeot 308 hybride rechargeable améliore son efficience et son autonomie en 100 % électriques. Des facteurs essentiels pour séduire les sociétés. Toutefois, l’agrément et les performances sont en retrait par rapport à la précédente chaîne de traction et les tarifs élevés constitueront un frein pour les particuliers.

Caradisiac a aimé

L’autonomie en net progrès

La consommation en carburant basse

La bonne qualité de présentation

Le comportement routier plaisant

Caradisiac n’a pas aimé

Les tarifs élevés

Le faible volume de coffre

Le réservoir de carburant de petite taille

L’autonomie mixte satisfaisante mais en dessous de la concurrence à prix équivalent