On a mesuré des choses surprenantes au volant du Citroên ë-C5 Aircross Grande Autonomie
5. La fiche technique du Citroën ë-C5 Aircross Grande Autonomie
Citroën n'a pas pu nous communiquer la fiche technique complète du Citroën ë-C5 Aircross qui ne sera diffusée qu'au moment de sa commercialisation. En attendant, voilà les principales caractéristiques techniques de la voiture :
Longueur : 4,65 mètres
Largeur : 1,87 mètre
Hauteur : 1,66 mètre
Volume de coffre : 651 litres (565 litres VDA)
Masse à vide : 2 171 kg
Puissance max : 230 chevaux
Autonomie WLTP annoncée : 680 km
Puissance max de recharge DC : 165 kW
Puissance max de recharge AC : 11 kW
20-80% en DC : 30 minutes
Type batteries : NMC
Photos (14)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération