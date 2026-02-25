Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
On a mesuré des choses surprenantes au volant du Citroên ë-C5 Aircross Grande Autonomie

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

5. La fiche technique du Citroën ë-C5 Aircross Grande Autonomie

 

On a mesuré des choses surprenantes au volant du Citroên ë-C5 Aircross Grande Autonomie

Citroën n'a pas pu nous communiquer la fiche technique complète du Citroën ë-C5 Aircross qui ne sera diffusée qu'au moment de sa commercialisation. En attendant, voilà les principales caractéristiques techniques de la voiture : 

Longueur : 4,65 mètres

Largeur : 1,87 mètre

Hauteur : 1,66 mètre

Volume de coffre : 651 litres (565 litres VDA)

Masse à vide : 2 171 kg

Puissance max : 230 chevaux

Autonomie WLTP annoncée : 680 km

Puissance max de recharge DC : 165 kW

Puissance max de recharge AC : 11 kW

20-80% en DC : 30 minutes

Type batteries : NMC

