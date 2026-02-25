Le Citroën ë-C5 Aircross Grande Autonomie (230 chevaux, prix inconnu pour l'instant mais estimé à environ 46 000€) s'évalue dans la catégorie des SUV familiaux électriques compacts à grosse batterie qui compte notamment :

- Le Peugeot E-3008 Grande Autonomie (230 chevaux, 46 990€).

-Le Renault Scénic Grande Autonomie (220 chevaux, 46 990€).

-Le Volkswagen ID.4 Pro (286 chevaux, 45 990€).

-Le Skoda Enyaq 85 (286 chevaux, 46 400€).

-Le Tesla Model Y Grande Autonomie (environ 300 chevaux, 44 990€).

-Le Kia EV6 (229 chevaux, 48 250€).

-Le Hyundai Ioniq 5 (229 chevaux, 49 450€).

-Le BYD Seal U (218 chevaux, 42 890€).

-Le Xpeng G6 Long Range (295 chevaux, 46 990€).