On a mesuré des choses surprenantes au volant du Citroên ë-C5 Aircross Grande Autonomie
4. Notre note du Citroën ë-C5 Aircross Grande Autonomie
Le Citroën ë-C5 Aircross Grande Autonomie (230 chevaux, prix inconnu pour l'instant mais estimé à environ 46 000€) s'évalue dans la catégorie des SUV familiaux électriques compacts à grosse batterie qui compte notamment :
- Le Peugeot E-3008 Grande Autonomie (230 chevaux, 46 990€).
-Le Renault Scénic Grande Autonomie (220 chevaux, 46 990€).
-Le Volkswagen ID.4 Pro (286 chevaux, 45 990€).
-Le Skoda Enyaq 85 (286 chevaux, 46 400€).
-Le Tesla Model Y Grande Autonomie (environ 300 chevaux, 44 990€).
-Le Kia EV6 (229 chevaux, 48 250€).
-Le Hyundai Ioniq 5 (229 chevaux, 49 450€).
-Le BYD Seal U (218 chevaux, 42 890€).
-Le Xpeng G6 Long Range (295 chevaux, 46 990€).
|Citroen e-C5 Aircross Grande Autonomie
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,2 /20
