On a mesuré des choses surprenantes au volant du Citroên ë-C5 Aircross Grande Autonomie

Le Citroën ë-C5 Aircross fait très légèrement mieux que ses cousins au registre du rapport prix-équipement. Dès le niveau You d’entrée de gamme, il embarque des équipements incontournables comme la compatibilité smartphone totale et sans fil (via l’écran tactile central de 13 pouces) et a droit au régulateur de vitesse adaptatif ni au système de centrage dans la voie. Il dispose aussi de la climatisation automatique bi-zone, mais aussi de jantes de 19 pouces. Le niveau Plus ajoute la navigation GPS embarquée, la caméra de recul, le chargeur pour smartphone à induction ou encore l’éclairage ambiant à LED.

Le niveau Max haut de gamme, enfin, ajoute l’affichage tête haute, les caméras à 360 degrés, les phares matrix LED avec projecteurs adaptatifs ou encore le siège conducteur électrique.