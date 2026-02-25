On a mesuré des choses surprenantes au volant du Citroên ë-C5 Aircross Grande Autonomie
2. Niveau équipement, le Citroën ë-C5 Aircross fait le Max pour un peu moins cher
Le Citroën ë-C5 Aircross fait très légèrement mieux que ses cousins au registre du rapport prix-équipement. Dès le niveau You d’entrée de gamme, il embarque des équipements incontournables comme la compatibilité smartphone totale et sans fil (via l’écran tactile central de 13 pouces) et a droit au régulateur de vitesse adaptatif ni au système de centrage dans la voie. Il dispose aussi de la climatisation automatique bi-zone, mais aussi de jantes de 19 pouces. Le niveau Plus ajoute la navigation GPS embarquée, la caméra de recul, le chargeur pour smartphone à induction ou encore l’éclairage ambiant à LED.
Le niveau Max haut de gamme, enfin, ajoute l’affichage tête haute, les caméras à 360 degrés, les phares matrix LED avec projecteurs adaptatifs ou encore le siège conducteur électrique.
Le point techno : toujours des butées hydrauliques
Citroën continue de se passer d’amortissement piloté sur ses véhicules, préférant rester fidèle au système des amortisseurs à doubles butées hydrauliques pour assurer le confort de ses voitures. Cette technologie s’appuie, comme son nom l’indique, sur des butées hydrauliques en compression et en détente permettant d’améliorer l’absorption des chocs lorsque les suspensions sont soumises à de faibles contraintes tout en conservant une bonne stabilité lorsque les contraintes dynamiques deviennent plus fortes. Et surtout, ce système coûte beaucoup moins cher qu’un amortissement piloté électroniquement…
