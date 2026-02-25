On a mesuré des choses surprenantes au volant du Citroên ë-C5 Aircross Grande Autonomie
3. Notre avis sur le Citroën ë-C5 Aircross Grande Autonomie et son prix estimé
Pour l’instant, on ne connaît toujours pas le prix du Citroën ë-C5 Aircross à grosses batteries. Pourquoi ? Parce que l’industrialisation de ces accumulateurs ACC poserait toujours des problèmes au groupe Stellantis, qui ne parvient pas à augmenter significativement la production sur le site de Douvrin ce qui entraîne des retards de livraison sur les Peugeot E-3008, E-5008 et autres DS N°8 déjà disponibles à la commande avec ces batteries.
Sachant que le E-3008 Grande Autonomie démarre à 46 990€ et que Citroën s’oblige à proposer des tarifs légèrement plus bas que ceux de son cousin au lion, attendez-vous à un prix de base au-dessous des 47 000€ et peut-être même sous les 46 000€ (qui donnera évidemment droit à la prime CEE 2026 totale). 46 990€, c’est aussi le prix du Renault Scénic Grande Autonomie (625 km WLTP annoncés) alors que le Volkswagen ID.4 Pro (286 chevaux, batteries de 79 kWh & 566 km d’autonomie WLTP) demande au minimum 45 990€. Son cousin le Skoda Enyaq doté du même groupe motopropulseur (578 km WLTP) demande 46 400€. Les Chinois restent évidemment beaucoup moins chers : 38 990€ pour le nouveau BYD Atto3 de 449 chevaux à batteries de 74,8 kWh revendiquant 510 km d’autonomie maximale, 42 890€ pour son grand frère le Seal U (218 chevaux, 87 kWh de batterie, 500 km WLTP), 35 280€ pour le Leapmotor C10 de 218 chevaux limité à 420 km d’autonomie maximale ou 46 990€ pour le XPeng G6 Long Range fort de son architecture 800 volts (295 chevaux et 525 km d’autonomie WLTP).
Citons aussi le Kia EV6 (lui aussi à 800 volts) demandant au minimum 48 250€ avec les grosses batteries avant remise (229 chevaux et 582 km d’autonomie WLTP) ou son cousin le Hyundai Ioniq 5 (229 chevaux et 570 km) à partir de 49 450€ avant remise. Et n’oublions pas non plus le Tesla Model Y, facturé à 44 990€ dans sa version Grande Autonomie Propulsion (657 km d’autonomie WLTP).
A retenir : il ne manque que de meilleures performances électriques
Sur le papier et en prenant en compte le bonus écologique (prime CEE) auquel n’ont pas droit les rivaux chinois, il n’y a que le Tesla Model Y qui parvient à offrir un rapport prix/habitabilité/autonomie maximale au moins au niveau de ce nouveau Citroën ë-C5 Aircross à grosses batteries. Le Français parvient par ailleurs à se montrer plus confortable que l’Américain et objectivement, c’est sans doute la meilleure proposition du groupe Stellantis quand on le compare à ses cousins et l’un des modèles les plus rationnels du marché. Il ne souffre que d’une vitesse de charge en courant continu très moyenne dans la catégorie et d’une batterie dont l’efficacité semble varier en fonction des conditions, peut-être davantage que certains de ses concurrents. A l’heure actuelle, il n’est toujours pas disponible à la commande mais Citroën France nous précise qu’il doit arriver très prochainement.
Caradisiac a aimé
- Le confort vraiment à la pointe de la catégorie
- L’habitabilité royale
- L’autonomie abondante…
Caradisiac n’a pas aimé
- …mais une autonomie parfois décevante selon les conditions
- Vitesse de charge rapide moyenne
- Quelques choix de finition discutables
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 1.2 HYBRIDE 145 BUSINESS E-DCS6
|122 (wltp)
|38 990 €
|€
|II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6
|122 (wltp)
|40 990 €
|€
|II 1.2 HYBRIDE 145 PLUS E-DCS6
|122 (wltp)
|37 990 €
|€
|II 1.2 HYBRIDE 145 YOU E-DCS6
|121 (wltp)
|34 990 €
|€
|II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 BUSINESS E-EAT7
|55 (wltp)
|43 490 €
|€
|II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 MAX E-EAT7
|56 (wltp)
|45 490 €
|€
|II 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 PLUS E-EAT7
|55 (wltp)
|42 490 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT BUSINESS 73.7 KWH
|0 (wltp)
|44 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT MAX 73.7 KWH
|0 (wltp)
|46 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT PLUS 73.7 KWH
|0 (wltp)
|43 290 €
|€
|II E 210 AUTONOMIE CONFORT YOU 73.7 KWH
|0 (wltp)
|40 290 €
|€
Photos (14)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération