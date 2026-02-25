Pour l’instant, on ne connaît toujours pas le prix du Citroën ë-C5 Aircross à grosses batteries. Pourquoi ? Parce que l’industrialisation de ces accumulateurs ACC poserait toujours des problèmes au groupe Stellantis, qui ne parvient pas à augmenter significativement la production sur le site de Douvrin ce qui entraîne des retards de livraison sur les Peugeot E-3008, E-5008 et autres DS N°8 déjà disponibles à la commande avec ces batteries.

Sachant que le E-3008 Grande Autonomie démarre à 46 990€ et que Citroën s’oblige à proposer des tarifs légèrement plus bas que ceux de son cousin au lion, attendez-vous à un prix de base au-dessous des 47 000€ et peut-être même sous les 46 000€ (qui donnera évidemment droit à la prime CEE 2026 totale). 46 990€, c’est aussi le prix du Renault Scénic Grande Autonomie (625 km WLTP annoncés) alors que le Volkswagen ID.4 Pro (286 chevaux, batteries de 79 kWh & 566 km d’autonomie WLTP) demande au minimum 45 990€. Son cousin le Skoda Enyaq doté du même groupe motopropulseur (578 km WLTP) demande 46 400€. Les Chinois restent évidemment beaucoup moins chers : 38 990€ pour le nouveau BYD Atto3 de 449 chevaux à batteries de 74,8 kWh revendiquant 510 km d’autonomie maximale, 42 890€ pour son grand frère le Seal U (218 chevaux, 87 kWh de batterie, 500 km WLTP), 35 280€ pour le Leapmotor C10 de 218 chevaux limité à 420 km d’autonomie maximale ou 46 990€ pour le XPeng G6 Long Range fort de son architecture 800 volts (295 chevaux et 525 km d’autonomie WLTP).

Citons aussi le Kia EV6 (lui aussi à 800 volts) demandant au minimum 48 250€ avec les grosses batteries avant remise (229 chevaux et 582 km d’autonomie WLTP) ou son cousin le Hyundai Ioniq 5 (229 chevaux et 570 km) à partir de 49 450€ avant remise. Et n’oublions pas non plus le Tesla Model Y, facturé à 44 990€ dans sa version Grande Autonomie Propulsion (657 km d’autonomie WLTP).

A retenir : il ne manque que de meilleures performances électriques

Sur le papier et en prenant en compte le bonus écologique (prime CEE) auquel n’ont pas droit les rivaux chinois, il n’y a que le Tesla Model Y qui parvient à offrir un rapport prix/habitabilité/autonomie maximale au moins au niveau de ce nouveau Citroën ë-C5 Aircross à grosses batteries. Le Français parvient par ailleurs à se montrer plus confortable que l’Américain et objectivement, c’est sans doute la meilleure proposition du groupe Stellantis quand on le compare à ses cousins et l’un des modèles les plus rationnels du marché. Il ne souffre que d’une vitesse de charge en courant continu très moyenne dans la catégorie et d’une batterie dont l’efficacité semble varier en fonction des conditions, peut-être davantage que certains de ses concurrents. A l’heure actuelle, il n’est toujours pas disponible à la commande mais Citroën France nous précise qu’il doit arriver très prochainement.

Caradisiac a aimé

Le confort vraiment à la pointe de la catégorie

L’habitabilité royale

L’autonomie abondante…

Caradisiac n’a pas aimé

…mais une autonomie parfois décevante selon les conditions

Vitesse de charge rapide moyenne

Quelques choix de finition discutables