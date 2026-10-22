Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Genesis Gv60

Essai

Le Genesis GV60 Magma est une vraie surprise face au Porsche Macan Turbo Electric

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

0  

5. La fiche technique du Genesis GV60 Magma

 

Le Genesis GV60 Magma est une vraie surprise face au Porsche Macan Turbo Electric
Le Genesis GV60 Magma est une vraie surprise face au Porsche Macan Turbo Electric

 

Le Genesis GV60 Magma est une vraie surprise face au Porsche Macan Turbo Electric
Page précédente

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Genesis Gv60

Genesis Gv60

SPONSORISE

Essais Genesis Gv60

Voir tous les essais Genesis Gv60

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Genesis Gv60

Voir toute l'actu Genesis Gv60