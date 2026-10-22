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Genesis Gv60

Essai

Le Genesis GV60 Magma est une vraie surprise face au Porsche Macan Turbo Electric

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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2. Le Genesis GV60 Magma coûte cher mais il ne laisse aucune option !

 

Voilà le GV60 Magma de "base". Il n'y a de toute façon aucune option au-delà de la peinture.
Voilà le GV60 Magma de "base". Il n'y a de toute façon aucune option au-delà de la peinture.

Le Genesis GV60 Magma coûte très cher dans l’absolu mais chez la nouvelle division premium de Hyundai Motors, ce prix donne accès à un modèle « toutes options ». A l’inverse de chez Porsche, l’engin coche de série tous les équipements possibles. Il n’existe d’ailleurs pas d’options de personnalisation au-delà des couleurs extérieures, facturées entre 950 et 2 510€ (les teintes mates sont les plus chères).

Aides à la conduite, infotainment, finition, confort, tout y est et la dotation du GV60 Magma est digne de son positionnement premium.

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