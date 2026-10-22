Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Genesis Gv60

Essai

Le Genesis GV60 Magma est une vraie surprise face au Porsche Macan Turbo Electric

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

0  

4. Notre note du Genesis GV60 Magma face à la concurrence

 

Le Genesis GV60 Magma est une vraie surprise face au Porsche Macan Turbo Electric

Le Genesis GV60 Magma (650 chevaux, 86 600€) s'évalue dans la catégorie des SUV premium électriques à hautes performances qui compte :

-Le Porsche Macan (à partir de 340 chevaux et 84 100€).

-Le Mercedes-AMG EQE SUV (687 chevaux et 149 990€).

-Le Maserati Grecale Folgore (550 chevaux et 110 000€).

En élargissant on peut aussi citer :

-Le Hyundai Ioniq 5 N (650 chevaux et 79 000€).

-Le Tesla Model Y Performance (460 chevaux et 62 990€).

Genesis GV60 Magma
Budget
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Genesis Gv60

Genesis Gv60

SPONSORISE

Essais Genesis Gv60

Voir tous les essais Genesis Gv60

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Genesis Gv60

Voir toute l'actu Genesis Gv60