Le Genesis GV60 Magma est une vraie surprise face au Porsche Macan Turbo Electric
4. Notre note du Genesis GV60 Magma face à la concurrence
Le Genesis GV60 Magma (650 chevaux, 86 600€) s'évalue dans la catégorie des SUV premium électriques à hautes performances qui compte :
-Le Porsche Macan (à partir de 340 chevaux et 84 100€).
-Le Mercedes-AMG EQE SUV (687 chevaux et 149 990€).
-Le Maserati Grecale Folgore (550 chevaux et 110 000€).
En élargissant on peut aussi citer :
-Le Hyundai Ioniq 5 N (650 chevaux et 79 000€).
-Le Tesla Model Y Performance (460 chevaux et 62 990€).
|Genesis GV60 Magma
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,1 /20
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