Le Genesis GV60 Magma (650 chevaux, 86 600€) s'évalue dans la catégorie des SUV premium électriques à hautes performances qui compte :

-Le Porsche Macan (à partir de 340 chevaux et 84 100€).

-Le Mercedes-AMG EQE SUV (687 chevaux et 149 990€).

-Le Maserati Grecale Folgore (550 chevaux et 110 000€).

En élargissant on peut aussi citer :

-Le Hyundai Ioniq 5 N (650 chevaux et 79 000€).

-Le Tesla Model Y Performance (460 chevaux et 62 990€).