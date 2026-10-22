Avec un prix fixé à 86 600€ (à comparer aux 79 000€ de son cousin Hyundai Ioniq 5 N), le Genesis GV60 Magma coûte plus cher qu’un Porsche Macan Electric de base (84 100€) mais reste beaucoup plus abordable qu’un Macan Turbo Electric aux performances similaires (122 000€ sans options). Il coûte quasiment la moitié d’un Mercedes EQE AMG SUV (149 990€) et se montre nettement plus élitiste qu’un Tesla Model Y Performance (62 990€), dont la finition et les performances n’ont de toute façon rien à voir. Citons aussi l’Alpine A390 (à partir de 68 500€), moins performant et limité en performances de charge mais encore plus « pur » en sensations de pilotage.

A retenir : un vrai SUV électrique de luxe à hautes performances !

Déjà bien implantée aux Etats-Unis, la nouvelle marque premium du groupe Hyundai doit encore tout faire pour réussir chez nous. Parviendra-t-elle à grapiller des parts de marché comme Lexus ou sombrera-t-elle au contraire à la façon d’Infiniti sur la précédente décennie, cette enseigne de Nissan qui voulait aussi concurrencer les références premium en Europe ?

Déjà remarquablement fini dans ses versions « sages », le GV60 concocté par Magma offre en tout cas des prestations dynamiques à la hauteur de son prix et reste aussi un SUV de luxe très confortable. Il devient même le modèle le plus excitant de sa catégorie à piloter devant ceux de BMW, Mercedes et Porsche ! Voilà pourquoi si vous faites partie des gens fortunés qui recherchent un nouveau SUV de luxe aux hautes performances, le GV60 Magma doit apparaître sur votre liste même si vous ne jurez que par l’attrait du badge. Je continue de préférer la « patte » dynamique très spéciale de l’Alpine A390, mais je suis visiblement le seul à me soucier de ce paramètre et le Coréen présente l’avantage objectif de disposer d’une meilleure capacité de charge.

Caradisiac a aimé

La très belle finition intérieure

Le comportement dynamique vraiment savoureux

Les bonnes capacités de charge rapide

Caradisiac n’a pas aimé

Le volume de coffre un peu juste

L’autonomie maximale tout juste suffisante

Les aides à la conduite semi-autonome parfois énervantes

Prix du Genesis GV60 Magma : 86 600€