La Honda Integra est de retour, pour l'instant en Chine

Finalement, nul besoin d'attendre la présentation d'Acura aux Etats-Unis pour découvrir la nouvelle génération d'Integra. Celle qui a fait rêver tant d'adeptes du VTEC par le passé et qui continue de les faire rêver se renouvelle dans une forme évidemment très édulcorée, loin de la berline et du coupé rageur.

Cette Integra, assemblée en Chine par la co-entreprise Honda/Guangqi, est en fait une version un peu plus agressive et profilée de la nouvelle génération de Civic, dévoilée tout récemment. Honda ne donne aucune information technique sur l'auto qui devrait toutefois embarquer le quater cylindres VTEC turbo 1.5 de 182 ch associé à la boîte CVT. Nous sommes donc bien loin du moteur atmosphérique de plus de 190 ch de l'ancienne génération, accouplé à une boîte mécanique au maniement ferme et au guidage parfait.

En France, rappelons que nous aurons droit en 2022 à la onzième génération de Civic, qui adoptera pour la première fois une motorisation hybride. Elle sera d'ailleurs la seule proposée au catalogue, en attendant une éventuelle nouvelle Type R.