La Kia Picanto restylée débarque en série First Edition

Cette Picanto est presque une survivante. Le segment des citadines a perdu de son intérêt aux yeux de plusieurs constructeurs. Peugeot 108, Citroën C1, Ford Ka ou encore Opel Adam ont disparu.

La marque coréenne ne compte pas délaisser cette catégorie, comme le prouve le restylage de sa Picanto. Son look s’affirme nettement et l’habitacle se pare d’équipements technologiques que l’on voit généralement sur le segment supérieur.

Pour son lancement, Kia y va par étapes. Avant la gamme complète prévue au printemps, voici la First Edition.

Comme souvent, les constructeurs mettent le paquet sur ce type de série et Kia ne déroge pas à la règle. Ainsi, la Picanto s’équipe d’un écran tactile de huit pouces (de série sur toute la gamme) en y ajoutant la navigation, la connexion à Apple CarPlay et Android Auto sans fil, l’ordinateur de bord de 4,2 pouces, deux portes USB-C à l’avant et à l’arrière, la recharge du smartphone par induction ou encore l’ouverture et le démarrage sans clé.

Forte ambition

Évidemment, les aides à la conduite ne sont pas oubliées, normes de sécurité oblige. Elle s’équipe de la lecture des panneaux liée au régulateur de vitesse, des feux de route automatiques, de l’alerte de vigilance, du freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, des cyclistes et des voitures. Caméra de recul et aide au stationnement arrière sont de série sur cette First Edition.

Côté look, cette Picanto ne se distingue du reste de la gamme que par ses jantes de 16 pouces et une peinture métallisée Gris Météore.

Cette édition de lancement de la Picanto abrite sous son capot le 1.2 DPi de 79 ch (au lieu de 84 pour cause de dépollution). Elle est proposée à 18 990 € ou 19 899 € avec la boîte robotisée.

En 2023, la Picanto était la troisième meilleure vente de la marque en France avec 6 484 immatriculations. Avec cette version restylée, Kia a l'ambition de faire progresser ses ventes de 30 %.