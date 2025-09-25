La Mazda 6e est-elle une vraie Mazda ? - En direct du salon de Lyon 2025

On connaissait la Mazda 6 thermique, voilà la Mazda 6e électrique. C’est le second modèle 100% électrique de la marque japonaise après la MX-30 (qui a d’ailleurs disparu du catalogue récemment) et il prend la forme d’une grosse berline de 4,92 mètres de long, positionnée face aux Volkswagen ID.7 (et pas si loin que ça des BMW i5 et autres Mercedes EQE).

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Affichant un design plaisant et assez classique, malgré la plateforme électrique qui oblige l’auto à épaissir sa silhouette par rapport à une très fine 6 thermique, cette 6E cache en fait des dessous techniques d’une autre marque : ceux de la Deepal SL03 du groupe Chang’an, une familiale électrique commercialisée en Chine.

Même si Mazda a tout fait pour rhabiller cette plateforme technique de façon à l’intégrer au mieux dans sa gamme, la 6e conserve logiquement les mêmes caractéristiques principales : une planche de bord rompue aux grands écrans et surtout, les mêmes groupes motopropulseurs.

Dans sa version d’entrée de gamme, la Mazda 6e embarque des accumulateurs d’une capacité de 68,8 kWh connectés à un moteur de 258 chevaux, donnés pour 479 km d’autonomie WLTP et une puissance de charge rapide de 165 kW et un 10-80% de charge en 24 minutes. La 6e haut de gamme, elle, dispose de batteries NMC d’une capacité de 80 kWh alimentant un moteur de 245 chevaux, atteignant 552 km d’autonomie WLTP maximale. Mais attention, cette batterie plafonne à 90 kW en courant continu pendant la charge et demande 47 minutes pour passer de 10 à 80% !

Mieux en entrée de gamme !

Entre ces problèmes de temps de charge rapide et l’efficience assez moyenne, la nouvelle 6e peut rougir sur ce plan face aux familiales électriques les plus douées de la catégorie, mais elle se rattrape avec des prix canon : 42 900€ avec la petite batterie, 44 500€ avec la grosse. Ajoutez à cela 1 800€ de remise actuellement et vous obtenez la routière électrique la moins chère du marché.

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Désolé mais sur le stand Mazda au salon de Lyon 2025, je ne pouvais pas m’empêcher de regarder la MX-5 plutôt que les autres modèles de la marque. Pour l’instant, on a toujours la chance d’avoir cette super petite sportive au catalogue du constructeur. Pourvu que ça dure !