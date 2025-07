La gamme de la nouvelle CLA se compose de 2 niveaux de finition, Progressive Line et AMG Line, plus une série de lancement limitée dans le temps, la Limited Edition.

C'est cette dernière qui est la moins chère, alors qu'elle est mieux équipée que la Progressive Line. Elle coûte 550 € de moins mais ajoute : l'éclairage d'ambiance, la recharge smartphone par induction, les feux à LED Multibeam, les sièges électriques à mémoire, le keyless go, la peinture métal et le pack Sport Black (jantes alliage 18 et vitres et lunette arrière surteintées).

La finition Progressive Line comprend déjà un équipement riche : la calandre illuminée, le toit panoramique, les projecteurs et feux arrière LED, la banquette rabattable 40/20/40, l'écran tactile 14 pouces multimédia, la navigation avec planificateur de trajet, la climatisation auto, la caméra de recul, la caméra vidéo et selfie, les sièges avant chauffants, le Bluetooth, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de véhicule dans l'angle mort, les jantes tôle 17 pouces avec enjoliveurs.

Contre 4 750 € de plus, l'AMG Line ajoute : les sièges sport, les clés main-libre, la recharge par induction, l'éclairage d'ambiance, le volant en cuir nappa, les placages décoratifs en aluminium, les jantes 18 pouces, et le kit carrosserie AMG (boucliers, jupes, bas de caisse, diffuseur, entourages de vitres en alu brillant, éclairage de proximité avec logos Mercedes projetés.

Un pack style "AMG Line Plus" peut aussi être souscrit, contre 2 400 € et ajoute : les jantes 19 pouces, le pack nuit, le pack Sport black (voir ci-dessus), les ceintures rouges Manufaktur, les inserts décoratifs façon carbone...

Quelques packs peuvent aussi être sélectionnés comme :

Le pack premium : climatisation bi-zone, pack mémoire pour les sièges, les baguettes de seuil éclairées, le pack connectivité (3 300 € sur Progressive Line, 1 800 € sur AMG Line, 1 150 € sur Limited Edition)

Le pack Premium Plus : sono Burmeister, projecteurs adaptatifs, affichage tête haute (5 500 € sur Progressive Line, 4 000 € sur AMG Line et 3 350 € sur Limited Edition

Le pack Advanced Plus : clé main-libre, éclairage d'ambiance, recharge du smartphone par induction, poignées de portes affleurantes, accoudoir arrière (1 500 € sur Progressive Line)