La concurrente principale de la CLA est la Tesla Model 3. Et la comparaison fait mal, car l'américaine est elle aussi très bien équipée. Aussi performante, plus habitable, avec un meilleur volume de coffre, elle coûte surtout beaucoup moins cher. La version propulsion grande autonomie est à partir de 44 990 € (avec une remise de 3 100 € en ce moment en plus), et elle donc globalement 8 000 € moins chère que la CLA. Et la version grande autonomie transmision intégrale est à 49 990 €, quand la 350 est à minimum 62 150 € avec la Limited Edition, soit 12 160 € de différence de prix. Un surcoût que la marque à l'étoile va peiner à justifier.

Autre concurrente, un peu placée au-dessus en gamme, la BMW i4. Elle démarre à 57 850 € avec une batterie plus petite de 70 kWh, soit près de 5 000 € de plus que la Mercedes, qui du coup n'apparaît pas comme hors de prix.

Enfin dernière concurrente, la BYD Seal, avec ses 82,5 kWh de batterie, mais une autonomie annoncée bien moindre de 570 km. Elle coûte en tout cas bien moins cher que l'entrée de gamme CLA, soit 46 990 €, avec un équipement là aussi très fourni, et une qualité de fabrication élevée. Mais des prestations dynamiques qui n'ont pas du tout la même maîtrise.

A retenir : ambitieuse mais avec défauts

La nouvelle CLA affiche une esthétique qui peut tout à la fois plaire comme déplaire par son côté m'as-tu vu. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On peut citer en points fort son contenu technologique potentiel, son efficience sur le papier, ses performances, son comportement routier, son confort, les autonomies annoncée, les vitesses de recharge, l'amélioration de l'habitabilité, la présence d'un vrai grand frunk...

Mais elle est aussi objectivement frontalement chère, surtout en motorisation 350, et peut présenter quelques lacunes de finition. Et puis, même si l'efficience est relativement bonne, il est impossible sauf à rouler en vitesse stabilisée sur du plat, de réaliser les chiffres d'autonomie annoncée. Il faudrait être dans des conditions idéales.

Pour conclure, on trouve sur le marché des autos 100 % électriques avec un bien meilleur rapport prix/autonomie, comme une certaine américaine bien connue, la Model 3. Cela ne veut pas dire que la nouvelle CLA est mauvaise, loin de là, mais qu'il faudra être motivé pour en acheter une alors que d'autres constructeurs font moins cher et plus cohérent.

Caradisiac a aimé

Le contenu technologique

La plateforme 800 volts et ses vitesses de recharge

Les performances

Le comportement routier

Le confort préservé

L'efficience relative...

Caradisiac n'a pas aimé

... mais la réalité de l'autonomie assez éloignée des valeurs officielles

Le coffre arrière petit

L'ergonomie un peu complexe

Les boutons tactiles sur le volant

La boîte à gants minuscule

Le côté bling-bling de la calandre à étoiles illuminées (mais chacun ses goûts)