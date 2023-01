La Mercedes CLA passe par la case lifting

C’était en marge du Mondial de Paris 2022 en octobre dernier, Mercedes présentait la version de mi-carrière de sa berline compacte Classe A. C’est désormais au tour des variantes Coupé et Shooting Brake de profiter d’un rafraîchissement.

Cependant, il ne faut pas s’attendre à de gros changements. Pour l’extérieur, les futurs propriétaires se contenteront d’une nouvelle signature lumineuse, d’un bouclier avant redessiné, d’une calandre adoptant des motifs de petites étoiles, ainsi que d'un diffuseur arrière plus sportif. Les optiques avant reçoivent aussi l’éclairage à LED haute performance de série. A noter également l’apparition de nouvelles jantes de 17 pouces de série, à cinq branches couleur argent, ou cinq doubles branches noires brillantes.

Quant à l’intérieur, toujours dans le coup, la pièce maîtresse demeure le double écran, de 7 et 10,25 pouces, de série. Outre un nouveau volant, les sièges « confort » avec sellerie cuir et tissu font partie de la dotation de série sur toutes les CLA. Mercedes a eu la bonne idée d’améliorer l’équipement de base avec désormais l’assistant de feux de route, la caméra de recul, le pack USB, le volant en cuir et les projecteurs à LED.

Le système multimédia MBUX n’est pas en reste. En plus des nouveaux affichages, les fonctionnalités Apple CarPlay et Audroid Auto sont dorénavant sans fil, l’assistant vocal est aussi plus capable de dialoguer et d’apprendre. Pour certaines fonctions, il n’est plus utile d’énoncer « Hey Mercedes ».

L’essence passe à l’électrification

Toutes les CLA à essence (180 et 200) ont enfin droit à un soutien électrique via un nouvel alterno-démarreur de 10 kW, alimenté par un système 48 V. Mercedes indique qu’il a travaillé pour rendre cette aide plus confortable, notamment dans les phases de démarrage. Concernant les versions hybrides rechargeables (250 e), la puissance électrique est légèrement majorée (5 kW) afin d’atteindre 80 kW, soit 109 ch.

Gamme de moteurs CLA et CLA Shooting Brake :

Essence 180 de 136 ch

Essence 200 de 163 ch

Hybride rechargeable 250 e de 163 ch + 109 ch électrique

Diesel 180d de 116 ch

Diesel 200d de 150 ch

Diesel 220d de 190 ch

Les AMG ne sont pas oubliées

Comme la CLA "classique", les méchantes déclinaisons sportives AMG profitent également de nouveaux projecteurs avant et arrière. La 35 AMG, forte de 306 ch, reçoit une grille de radiateur spécifique et une hybridation douce de 48V.

En plus de nouvelles jantes de 18 pouces sur les deux déclinaisons, 35 et 45 AMG, cette dernière reçoit une série Street Style Edition qui se pare entre autres de jantes de 19 pouces noir mat, du Pack Aérodynamique AMG ou encore d'un bouchon de réservoir spécifique. En revanche, rien ne change sous le capot, mais les 421 ch de son petit quatre cylindres sont amplement suffisants.