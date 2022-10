La Mercedes Classe A devient beaucoup plus chère

Les voitures premium allemandes coûtent cher, c'est bien connu. Et la grille des prix des nouvelles Mercedes Classe A et Classe B restylées le démontrent une nouvelle fois. La compacte familiale de la marque à l'étoile se négocie désormais à partir de 37 949€ dans sa version 180 en finition Progressive Line. C'est une augmentation sensible par rapport à l'ancienne mouture (32 100€ en version 160 Style Line il y a encore quelques jours) et pour cause, elle fait l'impasse sur le niveau Style Line et le moteur de 109 chevaux de la version 160, débutant désormais avec un bloc essence de 136 chevaux micro-hybride.

Au-delà de l'abandon de la version la plus basique, cette Mercedes Classe A restylée coûte aussi un peu plus cher à finition et motorisation égales par rapport à l'ancienne mouture. Comptez 39 249€ pour le diesel d'entrée de gamme, la 180d Progressive Line. L'addition monte à 43 399€ pour une A200 de 163 chevaux en finition AMG Line, ou à 62 349€ pour la version 35 AMG de 306 chevaux. Quant au haut de gamme ultra-sportif 45 S AMG, il s'affiche désormais à 77 899€. A titre de comparaison, l'Audi A3 démarre actuellement à 29 370€ en version 110 chevaux essence et la BMW Série 1 à 30 650€ en version 116i de 109 chevaux. Evidemment, les écarts de prix se resserrent lorsqu'on compare les versions de ces concurrentes avec des dotations similaires.

Le Classe B à partir de 49 449€

Vous rêvez du monospace Mercedes Classe B dans sa version restylée ? Attention, il démarre désormais à 49 449€ au lieu de 34 550€. Là aussi, la motorisation de 109 chevaux et la finition Style Line de base disparaissent, avec pour l'instant uniquement la version hybride rechargeable 250 e de 218 chevaux proposée au catalogue. Son seul rival direct, le BMW Série 2 Active Tourer, démarre lui à 35 750€ avec le moteur de 136 chevaux de la version 218i.