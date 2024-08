La Not Wheels est une vraie Hot Wheels avec une roue en moins

Ne vous méprenez pas : la miniature Hot Wheels visible dans cet article n'est pas une transformation artistique réalisée par un passionné sur les réseaux sociaux. La Not Wheels est en réalité un hommage à la voiture passion abordable, celle qu'un jeune permis achète généralement en premier avec quelques compromis sur l'état du véhicule et la qualité des pièces installées par la suite.

La voiture en question surprend par son opposition à ce que la gamme produite par le géant Mattel offre habituellement. Exit les chromes, carrosserie rutilante et flammes sur les portières. L'auto se présente de manière très négligée en compilant ce qu'il est possible de voir lorsque le budget du propriétaire se veut trop serré.

Une épave à trois roues

Plusieurs détails attirent l'œil. Le plus marquant concerne le fait que la voiture repose sur trois roues seulement avec un freinage rouillé. La liste des références comprend en outre de la corrosion sur la tôle des bas de caisse, des portes et des ailes, des jantes dépareillées, des projecteurs opaques, des feux de stop cassés et réparés avec des colliers de serrage en plastique, un pare-brise fissuré, des amendes de stationnement, un aileron gigantesque, des pare-chocs frottés et des vitres poussiéreuses. Cerise sur le gâteau, un marquage "lavez-moi" se voit sur la lunette arrière.

Un futur collector ?

La voiture miniature Hot Wheels Not Wheels mesure conformément à la plupart des autos à l'échelle 1/64 76,5 millimètres de long. Le jouet vendu l'équivalent d'une trentaine d'euros outre-Atlantique ne comprend pas les figurines et accessoires visibles dans les images promotionnelles.