La nouvelle Dacia Sandero arrive en concession : à l'Est, du nouveau

En une génération, la Sandero est devenue l'arme fatale de Dacia. Ou plutôt, la Sandero Stepway. Proposée au départ comme simple finition au catalogue de la Sandero, la Stepway est devenue un vrai modèle à part. C'est presque à se demander aujourd'hui à quoi sert la Sandero classique, mais elle garde le rôle du produit d'appel pour ceux qui veulent aller à l'essentiel. Les deux autos partagent évidemment tout, en dehors d'un look un peu plus affirmé sur la Stepway : hauteur de caisse, protection de carrosserie, éléments visuels spécifiques. Esthétiquement, la Sandero III suit la tendance actuelle qui veut des feux avant et arrière plus effilés. Mais pour le reste, elle va presque à l'encontre de la mode.

A l'intérieur, sur le premier niveau de finition, la Sandero est totalement dépourvue d'écran. C'est votre smartphone qui servira d'écran, via une application dédiée, une fois posé sur un socle visiblement bien pensé sur le long terme. Une idée originale que l'on n'a pour l'instant vue nulle part ailleurs sur des modèles de grande diffusion.

Basée sur une plateforme de Clio V, la Dacia Sandero propose un coffre de seulement 328 litres. C'est finalement peu pour 4,10 mètres de long (la plupart des citadines polyvalentes modernes font mieux), mais la Sandero se montre plutôt accueillante aux places arrière.

Une voiture qui débarque fin 2020 sans aucune hybridation paraît déjà datée sur le papier. Mais pour Dacia, le défi était trop grand : garder un prix contenu et associer une motorisation hybride voire hybride rechargeable était impossible d'un point de vue business plan. Ces mécaniques resteront donc exclusives à la Clio. La Sandero fait ainsi dans la simplicité : essence 65, 90 et même 100 ch en bicarburation. On aurait bien aimé voir le TCE 130 sous le capot de la Sandero, pour en faire une redoutable polyvalente, mais la facture aurait peut-être été trop salée. Et regrettons aussi l'absence assez difficile à digérer de boîte automatique EDC... la Sandero fait toujours appel à une transmission à part, en l'occurrence une CVT.

La concurrence

Nous avons pour habitude ici de comparer des autos à leurs rivales à segment, prix et prestations équivalentes. Mais pour la Sandero, il n'en existe pas. Au prix d'une Sandero plutôt haut de gamme, vous aurez tout juste une Peugeot 208 ou une Citroën C3 en entrée de gamme, avec le plus petit moteur essence, asthmatique.

La seule façon de trouver une concurrence à la Sandero, finalement... c'est de se tourner vers le marché de l'occasion. A un budget situé entre 13 000 et 15 000 €, on peut trouver des Ford Fiesta et autres Renault Clio avec un moteur essence moyen et une liste d'équipements plutôt correcte. Mais ça ne sera évidemment pas du neuf, et sans la garantie 3 ans de Dacia.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,10 - Stepway (4,09 mètres sur Sandero)

Largeur : 1,85 mètre

Hauteur : 1,80 mètre

Volume de coffre : 328 litres

Motorisations

1.0 essence 65 ch, boîte manuelle à 5 rapports (Sandero uniquement)

1.0 turbo 90 ch, boîte manuelle à 6 rapports

1.0 turbo 100 ch essence/GPL, boîte manuelle à 6 rapports

Prix