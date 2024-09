La nouvelle marque électrique de Volkswagen se dévoilera le 24 octobre

Beaucoup moins connu que Dodge, Jeep ou Chevrolet, International Scout était une gamme de modèles 4x4 proposées par la société américaine International Harvester aux Etats-Unis de 1961 à 1980. A l’époque, ce petit constructeur voulait concurrencer les modèles des grandes marques américaines établies avec des modèles dotés d’excellentes capacités en tout-terrain.

Disparue au début des années 80, cette marque a vu ses droits rachetés par le groupe Volkswagen (via sa marque Navistar) il y a quelques années. Et le géant allemand compte en faire une nouvelle marque de 4x4 électriques, spécifiquement conçus pour le marché américain.

Scout Motors dévoilera ses modèles le 24 octobre prochain

Scout Motors, voilà donc le nom de la nouvelle marque Scout. Dans un teaser vidéo, elle donne rendez-vous au 24 octobre prochain pour dévoiler ses premiers modèles et toute sa stratégie. On sait qu’elle prévoit un pick-up et un modèle de type SUV, qui seront assemblés dans une nouvelle usine à Blythewood en Caroline du sud. Scout Motors a l’ambition de vendre 200 000 4x4 électriques par an ce qui paraît tout de même assez ambitieux pour une nouvelle marque.