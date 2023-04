La nouvelle Mercedes Classe E presque dévoilée

C’est au salon de Genève 2016 que l’actuelle Mercedes Classe E fut dévoilée. Après sept années de bons et loyaux services, elle va laisser place à une toute nouvelle génération. Pour nous faire patienter, et nous mettre l’eau à la bouche, la marque allemande en dévoile son profil.

Sans surprise, on reconnaît immédiatement l’identité Mercedes. La découpe des vitres latérales est typique de la firme à l’étoile, mais également très proche du modèle actuel. En revanche, on note que la « cassure » entre la lunette arrière et la malle est presque inexistante. La Classe E se rapprocherait-elle d’une certaine CLS ? Une caractéristique que l’on pourrait aussi retrouver sur la prochaine génération de BMW Série 5.

On aperçoit sur ce profil des optiques avant dont la partie basse est biseautée. À l’arrière, les feux semblent plus minces et mordent plus généreusement sur les ailes. Quant aux poignées de porte, elles sont bien visibles mais il est difficile de distinguer leur forme, à savoir si elles sont affleurantes. Cependant, on imagine qu’elles devraient l’être, comme celles de sa grande sœur la Classe S.

Concernant les motorisations, les détails manquent encore, mais l’électrification sera omniprésente.

Un intérieur déjà connu

En février dernier, Mercedes a publié des images de l’intérieur de sa berline. Comme les EQS et EQE, la planche de bord est entièrement numérique, enfin pour ceux qui prendront l’option. Elle inaugurera un nouveau système d’exploitation MB.OS avec de nouvelles applications et une grosse puissance de calcul.