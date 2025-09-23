La petite citadine électrique à ne pas louper au Salon de Lyon

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La petite Hyundai Inster n’aurait manqué en aucun cas le salon lyonnais. En plus d’offrir de réelles prestations, elle est aussi éligible au leasing social.

Le petit Inster profite d'une autonomie intéressante tout en limitant son encombrement.

Elle est apparue en octobre 2024, mais se fait encore timide dans nos rues. Pourtant, la Hyundai Inster possède une ligne pour le moins originale et des atouts à faire valoir.

Véritable citadine grâce à ses 3,82 m de long, soit 10 cm de moins qu’une Citroën ë-C3, l’Inster sait jouer les grandes. Derrière sa bouille joviale agrémentée de pixels typique des années 80, l’Inster est du genre sérieux.

Cela se ressent dans l’habitacle puisque l’ambiance est moins gaie. En revanche, elle joue les grandes grâce à son combiné d’instrumentation numérique et son écran tactile de 10,25 pouces. Elle profite également d’un équipement riche, d’un habitacle modulable via les sièges coulissants sur 16 cm. Bien sûr, cela permet également de moduler le coffre de 230 à 350 litres.

Côté technique l’Inster offre le choix entre deux électromoteurs de 97 et 115 ch et deux accumulateurs d’une capacité de 42 et 49 kWh. Cela lui permet d’offrir une autonomie homologuée entre 327 et 370 km. Elle se cale ainsi entre une Citroën ë-C3 (320 km) et une Renault 5 (410 km).

Mieux qu'une Citroën ë-C3

Lors de notre comparatif face à la Citroën, cette dernière lui oppose une meilleure présentation et plus confortable. En revanche, la Coréenne profite d’un meilleur rapport prix/équipement et surtout une plus grande faculté à voyager grâce à son rayon d’action plus confortable.

Enfin, la Hyundai Inster débute à 25 000 € et profite du leasing social avec une offre intéressante de 99 €/mois.

 

L'instant Caradisiac

Entre l'Inster, la Ioniq 9 ou encore la Ioniq 5, Hyundai propose des modèles au design fort et cohérent. Un parti pris courageux pour un groupe aussi important que celui de Hyundai-Kia. Retrouvez tous les modèles exposés sur cette édition 2025 du salon de Lyon.

