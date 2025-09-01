Que verra-t-on sur le stand Hyundai du Salon de Lyon 2025 ?

Événement devenu presque incontournable en France pour la plupart des constructeurs, le Salon de Lyon fera le plein, malgré celui de Munich qui se tient au début du mois.

Le côté exclusif est moindre puisque le concept qui préfigure le prochain SUV électrique de la marque ne fera pas le déplacement. Il s’agit pour le Salon de Lyon de se concentrer sur les modèles commercialisés, car cet événement est axé sur les ventes.

Hyundai Ioniq 9

C’est pourquoi de nombreux modèles seront présents, du petit Bayon au Tucson en passant par l’imposant Ioniq 9 fraîchement débarqué et que la presse spécialisée n’a pas encore essayé. Pour rappel, ce grand SUV électrique de plus de 5 mètres de long affiche un style fort et une autonomie confortable pour un tel engin, entre 600 et 620 km. Disponible en trois finitions, il faut toutefois débourser entre 69 900 et 86 000 € pour se l’offrir.

Hyundai Inster

À l’opposé de la gamme, l’Inster devrait aussi faire son petit effet. Avec sa petite taille (3,82 m de long) et son style frais, il pourrait bien faire de l’ombre à la Citroën Ë-C3 ou la Fiat Panda Électrique. De plus, l’intérieur est également bien dessiné et la modularité bien pensée grâce à ses sièges coulissants. Ce détail obligeant à ne pouvoir embarquer que quatre passagers, Hyundai fera le déplacement à Lyon avec une version à cinq places, plus conventionnelle.

Hyundai Bayon

Restylé l’année dernière, le SUV urbain de Hyundai a des difficultés à s’imposer. Il doit faire face à une concurrence féroce et le Kona, en interne, ne lui facilite pas la tâche. Long de 4,18 m, il n’offre qu’une hybridation légère (moteur T-GDi de 100 ch) et ses tarifs s’échelonnent de 23 000 à 29 500 €.

Hyundai i20

Comme pour le Bayon, la citadine i20 a profité d’un restylage en 2024, mais ses ventes restent timides. Elle abrite sous son capot le 1.2 de 79 ch, lui permettant d’afficher un tarif de base de 20 200 €. Le modèle exposé profitera d’une finition N Line, plus valorisante, mais facturée à partir de 25 100 €.

Hyundai Kona

Affichant un style nettement plus affirmé que les Bayon et i20, le Kona se fait remarquer sur la route. De plus, la marque coréenne laisse le choix entre les versions thermiques (de 28 100 à 40 850 €) et électriques (de 36 850 à 50 750 €). Le stand Hyundai mettra en avant une version à électron en finition N Line.

Hyundai Tucson

Ce SUV est d’une grande importance pour la marque puisqu’il s’est classé en tête des ventes de son segment sur le marché européen en 2022 et 2023. Le Volkswagen Tiguan l’a dépassé l’année dernière. S’il fait l’impasse sur la propulsion électrique, il propose des chaînes de traction hybride et hybride rechargeable. Ses tarifs varient de 37 550 à 54 200 €.

Hyundai Santa Fe

Avec cette cinquième génération apparue début 2024, Hyundai n’y est pas allé avec le dos de la cuillère au niveau du style. Impossible de ne pas le remarquer dans la rue. Davantage taillé pour les grands espaces, ce SUV est capable de transporter jusqu’à sept passagers, mais la version Calligraphy présente à Lyon affichera une configuration à six places. Comme pour le Tucson, il est disponible en hybride et hybride rechargeable, avec un tarif de base de 50 400 €.

Hyundai Ioniq 5

Voici le dernier modèle à faire le déplacement au Salon de Lyon. Ne vous attendez pas à venir admirer la N, celle qui simule des plaisirs d’essence, mais plutôt une N Line, plus sage. Cette dernière n’est disponible qu’avec la grosse batterie (84 kWh) en deux ou quatre roues motrices. En revanche, il est aussi possible d’opter pour une Ioniq 5 plus raisonnable dotée de l’accumulateur de 63 kWh. Comptez 44 800 € minimum pour une autonomie homologuée de 440 km.