Le concept car de Hyundai présent au Salon de Munich s’annonce timidement

Après Skoda qui joue avec sa prochaine Octavia Combi, aujourd’hui, c’est au tour de Hyundai de diffuser son teaser. À deux semaines de l’ouverture du Salon de Munich (du 9 au 14 septembre), la marque communique trois images.

Il s’agit principalement de montrer des détails, notamment le bas des boucliers avant et arrière. Sans aucun doute, les arches de roue seront prononcées et ne forment qu’un avec les boucliers. On note également les grilles dont les petits carrés rappellent les pixels chers à la marque.

La troisième image se révèle plus intéressante puisque l’on y aperçoit un hayon prononcé et un aileron pour le moins imposant. Une pièce qui devrait comprendre également les feux arrière. Impossible d’imaginer la forme globale de ce SUV, mais ce concept car devrait être proche du modèle définitif.

Une grosse batterie dans le plancher ?

Ce nouveau SUV électrique viendra se positionner sous l’actuel Kona afin de rivaliser avec les Renault 4, Jeep Avenger ou encore Opel Mokka. Si les données techniques manquent, on peut imaginer que son accumulateur dépassera les 50/55 kWh de capacité afin d’offrir une autonomie supérieure. Hyundai pourrait créer la surprise sur ce point, puisque le Kia EV3 (d’une longueur de 4,30 m) est capable d’embarquer une batterie supérieure à 80 kWh.

Par ailleurs, ce modèle inaugurera un nouveau système d’info-divertissement nommé « Pleos Connect ». Le SUV urbain coréen devrait être commercialisé d’ici l’année prochaine.