Que nous apprend le nouveau teaser du Skoda Vision O ?

En attendant le grand salon allemand, la marque tchèque a communiqué deux images du concept Vision O qui préfigure la prochaine Octavia en version break Combi.

Jusqu’ici, il est difficile de savoir à quoi il ressemblera, mais on note que son profil semble assez racé, un peu à la mode d’un fastback. Osera-t-elle en faire autant qu’une Audi A5 ou A6 Avant ? Il est encore trop tôt pour y répondre.

En attendant, Skoda vient de communiquer un nouveau teaser, de l’intérieur cette fois-ci. Seulement, il ne nous apporte rien, voire interroge. En effet, on aperçoit un léger décalage au sommet de la planche de bord. S’agirait-il d’une grande dalle numérique qui court sur toute la largeur ? Ce n’est pas le communiqué qui l’accompagne qui nous en dit plus : « Le nouveau design intérieur se caractérise par un agencement spacieux et une conception ergonomique, visant à offrir confort et fonctionnalité. Avec ses lignes épurées et ses formes simples, le style minimaliste contribue à une atmosphère calme et une sensation de sécurité ».

En revanche, on note la présence d’un toit vitrée panoramique et d’appuie-têtes quelque peu aériens imprimés en 3D.

Quelle technologie pour cette Octavia ?

Si le style d’une auto reste un élément primordial dans un acte d’achat, le type de motorisations prend un rôle désormais essentiel. Sera-t-elle électrique ou thermique ? La marque tchèque étant en grande forme, on imagine mal une offre uniquement électrique pour cette berline (et sa variante break). La solution serait alors de proposer les deux solutions, à la manière d’Audi. Pour en savoir davantage, il va falloir patienter jusqu’au Salon de Munich, qui se déroulera du 9 au 14 septembre prochain.