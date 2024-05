La Peugeot 208 CC que vous n'avez jamais pu conduire

Qui se souvient de l’époque où les citadines cabriolets étaient tendance ? D’abord avec des capotes souples en toile, ces petites autos à rouler cheveux au vent se sont ensuite converties au toit en dur. Pionnière de cette sous-catégorie, la Peugeot 206 CC lancée en 1998 incarnait parfaitement ce genre de cabriolet premier prix au design assez frais.

Hélas, les clients ont commencé à manquer lors du renouvellement de cette 206 CC, remplacée par la 207 CC en 2006. Au moment de concevoir une troisième génération du cabriolet urbain au début des années 2010, le groupe PSA s’est demandé s’il fallait poursuivre l’aventure. Dans un contexte où les finances déclinaient et que le succès des cabriolets posait question, ils ont décidé d’abandonner le projet d’une 208 CC pour se concentrer sur la DS 3 Cabrio, conçue d’après la même philosphie que la Fiat 500C avec une capote souple coulissant entre les arches du toit.

Elle était prête

Comme vous pouvez le voir dans ces images publiées sur la page Facebook « Proto Design Peugeot » et signées JM Hambrecht, la 208 CC était pourtant prête à aller en phase finale de développement au moment de son annulation. Et elle possédait une capote souple au lieu du toit en dur des 206 et 207 CC. Certains diront probablement que ces cabriolets d'entrée de gamme manquent de charme, d’autres regretteront ce temps où il n’y avait pas besoin de dépenser des fortunes pour rouler cheveux au vent. Après l’échec de la Renault Wind, les constructeurs généralistes ont totalement abandonné cette catégorie.