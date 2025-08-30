La Peugeot 308 se refait une beauté et les hybrides pas chers se comparent

MG EHS - Dacia Bigster : l'affrontement des hybrides accessibles

Des SUV hybrides aux alentours de 30 000 euros, il n'y en a pas tant. Alexandre Bataille en a repéré deux et les a confrontés dans ce comparatif qui oppose le Chinois MG EHS et le Franco Roumain Dacia Bigster. Et la tâche pour décerner la palme au meilleur n'a pas été aisée, tant les deux engins sont plutôt bien fabriqués et disposent d'une pléthore d'équipements. Le Dacia l'emporte néanmoins, pour sa consommation réduite et son habitabilité supérieure.

Retrouvez ce comparatif en détail.

La Peugeot 308 se refait une santé

Quatre ans dans la vie d’une auto, ce n'est pas une éternité. Pourtant, par les temps d'accélération qui courent, c'est suffisant pour se faire distancier. Alors la Peugeot 308, l'une des compactes les plus vendues en Europe en passe par la case restylage dans toutes ses versions avec un nouvel avant très différent de sa phase 1 et une meilleure batterie pour son modèle PHEV. L'intérieur quant à lui, ne bouge pas. Quand une esthétique est gagnante, on n'en change pas.

Retrouvez tous les détails de ce restyling.

Les constructeurs avancent en ordre dispersé vers 2035

L'ACEA, l'association qui regroupe les constructeurs européens vient d'adresser une lettre à Ursula von der Leyen la présidente de la Commission européenne. Pour l'organisme, l'échéance de 2035 et son interdiction de commercialisation des voitures thermiques n'est pas tenable. Une position qui est pourtant loin de faire l'unanimité parmi les marques présentes en Europe. Kia, qui n'adhère pas à l'ACEA, explique, par l'entremise de son président Europe, que son objectif de 100 % d'électriques en 2035 est maintenu pour l'UE.

Retrouvez les derniers rebondissements de ce long débat

Le moteur thermique fait plus que de la résistance

Alors qu'à Bruxelles, nombre de constructeurs tentent de négocier pour éviter le couperet de 2035, ils n'ont pas attendu cette échéance pour relancer des motorisations thermiques sur leurs modèles à venir. Paul Pélerin en a dénombré une dizaine que vont débarquer dans les mois à venir. De A comme Audi, à V comme Volkswagen en passant par T comme Toyota et F comme Ferrari, le pétrole n'a pas rendu son dernier souffle, même s'il est très majoritairement hybridé.

Retrouvez toutes les nouveautés thermiques à venir.