La police anglaise saisit plus de 60 voitures de luxe ayant une valeur totale de 7 millions d'euros

Gros coup de filet outre-Manche le 2 août dernier pour combattre de multiples infractions au code de la route ainsi que des nuisances à répétition. La police en charge du secteur de Westminster dans la capitale a mis la main sur de nombreuses sportives et voitures de luxe pour mettre fin à de multiples problèmes rapportés par les habitants.

D'après les riverains, des conducteurs progressivement identifiés prennent un malin plaisir à rouler à vive allure dans les petites rues de Londres tout en faisant un maximum de bruit. Plusieurs dizaines de véhicules saisis et cinq arrestations plus tard, les forces de l'ordre découvrent des amendes non payées, des modifications non homologuées et surtout des défauts d'assurance pour une partie du lot.

Des voitures très variées

Une petite partie des véhicules concernés ont été photographiés et publiés sur les réseaux sociaux par les autorités. On y découvre entre autres des Rolls-Royce Cullinan et Wraith, un SUV Lamborghini Urus orange ou encore une très recherchée Ferrari Purosangue.

Un garage incroyable sur le parking de la police

Le rapport de police décortiqué par nos confrères de la publication américaine Road and Track évoque aussi des McLaren, Bentley et Land Rover Range Rover (dont un Evoque visible sur les photos). Une saisie qui s'élève au total à six millions de livres (sept millions d'euros au cours actuel).