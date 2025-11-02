La première turbo-diesel de route est française : c’est la SM Regembeau

La mode obéit à des cycles. Actuellement, l’électrique est en vogue et le diesel au fond du trou, mais il n’y a pas si longtemps, c’était l’inverse. A vrai dire, le diesel a même pendant longtemps tenu le haut du pavé, après avoir entamé une forte progression par paliers. L’un des plus fondamentaux fut, en 1977, la commercialisation de la première voiture de série alliant turbo et gasoil : la Mercedes 300 SD W116.

Mais était-ce l’inventrice de ce type de motorisation ? Non. Dès 1954, Man mettait sur le marché un camion doté d’un bloc turbo-diesel. Du côté des voitures de tourisme, c’est en France que cela se passe, une vingtaine d’années plus tard. Mais pas en série. C’est plutôt à un inventeur autodidacte et surdoué que revient l’honneur d’avoir proposé à la vente un modèle de route turbo-diesel : Georges Régembeau.

Les amateurs de Citroën connaissent bien ce chercheur, ou plutôt ce trouveur génial qui a œuvré dans l’automobile (mais pas uniquement). Il a notamment mis au point une Traction 15/6 doté d’un bloc à injection directe dépassant les 200 km/h en 1955, un freinage antiblocage par turbine hydraulique (brevet racheté par Ferrodo qui ne l’a pas utilisé), des boîtes de vitesses comptant cinq, voire six rapports, dès les années 50, que Citroën a utilisées en compétition. En 1970, le double chevron commercialise la SM, et Régembeau a le coup de foudre.

Et quand les soucis mécaniques de ce superbe coupé se font jour, « papy » Georges met au point un programme de fiabilisation. Il prépare à 300 ch le V6 Maserati de la SM, et l’associe à sa boîte 6, le tout étant commercialisé. Pour la DS mais aussi la SM, Régembeau a aussi pensé au diesel. Il a d’abord installé un bloc Perkins, puis un Indenor. On s’en doute, les performances n’étaient pas au rendez-vous.

Alors, Régembeau a monté un moteur Mercedes, non sans l’agrémenter d’un compresseur, avant de carrément concevoir un moteur diesel maison. Enfin, pas totalement. Achetant des blocs mazoutés de C35 auprès de la succursale Citroën de Lyon, il installait ensuite un équipage mobile et une culasse de son invention, portant la puissance à près de 90 ch pour une cylindrée de 2,4 l. Résultat, ce 4-cylindres atmo emmène la SM à plus de 170 km/h. Mais Régembeau n’en reste pas là, et greffe un turbo sur ce bloc, porté à 2,7 l.

Résultat, une cavalerie pouvant culminer à 165 ch, toujours alliée à sa boîte 6. Ainsi gréée, la SM diesel-turbo marche tout aussi fort que la V6 essence, soit un maxi de 220 km/h au bas mot, et consomme nettement moins : 6,5 l/100 km. Incroyable dans les années 70 ! Il faudra attendre plus de vingt ans pour retrouver des diesels capables de rouler aussi vite.

De plus, la SM diesel-turbo profitait d’une fiabilité de premier plan. En effet, Régembeau avait beau être un artisan, il soignait ses fabrications comme peu de constructeurs en étaient capables. Revers de la médaille, une conversion coûtait extrêmement cher : 40 000 F TTC en 1974 pour un combo diesel 2,4 l/BV6, soit près de 37 000 € actuels. Ça n’a pas empêché les clients de venir en nombre intéressant, quelque 250 voitures ayant reçu le diesel Régembeau, atmo ou turbo. On a murmuré que Mercedes se serait inspiré des travaux de l’inventeur français, mais son fils, Patrick, assure qu’aucun ingénieur de Stuttgart n’est venu à son garage.

A la mort de son père, en 2005, il a repris la direction de l’établissement, à Crêches-sur-Saône pour s’y dédier surtout à l’entretien et la restauration de la SM, sur laquelle il est intarissable. Georges Régembeau incarne cette intelligence créatrice à la française, où l’on casse les codes, dans la lignée de Jean Bertin, créateur de l’aérotrain, Paul Magès, ingénieur autodidacte à qui l’on doit le système hydropneumatique Citroën, ou encore René Leduc, inventeur du statoréacteur.

Photo d'ouverture : Copyright Citroen Sm PASSION/Etablissements Régembeau