La Renault 5 a déjà séduit 50 000 acheteurs

Si l’on ne devait retenir qu’une seule nouveauté du Salon de Genève 2024, ce serait la Renault 5. Tout d’abord, ce salon n’a réuni que très peu de constructeurs et ensuite parce que la nouvelle citadine électrique fait l’unanimité, notamment au sein de la rédaction de Caradisiac.

Pour le directeur de la marque Fabrice Cambolive, « le problème n’est pas de voir si nous avons des clients, le défi est d’avoir une montée en puissance en douceur ». C’est ce qu’il a déclaré à nos confrères d’Autonews Europe lors d’une interview. En effet, selon ses dires, 50 000 personnes seraient sur liste d’attente. Un chiffre confortable puisque le modèle électrique le plus vendu en France en 2023, la Tesla Model Y, a séduit un peu de 37 000 conducteurs.

Les commandes de la Renault 5 débuteront en mai pour des livraisons à partir de septembre ou octobre prochain. Le PDG assure que sa fabrication en France va faciliter son déploiement : « c’est une stratégie pour maintenir le développement, la chaîne d’approvisionnement et la production de la voiture aussi près que possible de nos clients. Ce sera un avantage en termes de coûts logistiques et de rapidité de livraison ».

La version à 25 000 € à partir de l'année prochaine

Par ailleurs, sur les 50 000 potentiels acheteurs, ceux qui souhaitent opter pour la version à 25 000 €, le prix mis en avant par Renault, devront faire preuve de patience. En effet, ce prix concerne la R5 avec le petit moteur et la petite batterie (puissance de 95 ch et capacité de 40 kWh). Or, cette dernière ne devrait être proposée que l’année prochaine. À noter par ailleurs que cette entrée de gamme n’est pas prévue pour recevoir la recharge rapide en courant continu.

Fabrice Cambolive souhaite convertir les utilisateurs de la Renault Zoé à sa dernière nouveauté, mais aussi faire de la conquête. En revanche, il ambitionne moins de volumes aux flottes que pour un modèle thermique. Il estime une part de 40 % pour les entreprises contre 50 % pour une Clio par exemple.

Si la Renault 5 recontre le succès, la marque n’a d’autres choix que d’assurer au nivueau production. D’autant qu’une autre nouveauté, jouant également sur la fibre nostalgique est attendue, la R4.