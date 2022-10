La Renault 5 ne va pas remplacer la Zoé

Plus que quelques mois à attendre avant de découvrir enfin la version de série de la fameuse R5 électrique, d'abord découverte sous la forme d'un concept-car l'année dernière. La future citadine électrique au style rétro doit incarner le nouveau Renault, celui qui tente toujours de se remettre de la grosse crise arrivée au même moment que l'arrestation spectaculaire de son ancien patron Carlos Ghosn.

On aurait naturellement pensé que cette R5 remplace la Zoé actuelle : lancée sur le marché en 2012 et profondément restylée en 2019, cette dernière affiche des proportions similaires et se décrit elle aussi comme une citadine. Mais d'après Laurens Van den Acker interrogé par les journalistes d'Autocar, les deux modèles ont vocation à cohabiter : « est-ce la fin de la Zoé ? La réponse est non, car la Zoé domine actuellement les ventes de voitures électriques en Europe. Il serait stupide de la retirer du marché alors qu'elle se vend si bien », explique le patron du style du groupe Renault.

Une cohabitation temporaire ?

On voit quand même assez mal comment la Zoé pourrait survivre longtemps à l'arrivée de la R5. Cette dernière doit en effet profiter d'une technologie plus moderne en plus de son design infiniment plus attractif. Parions donc sur une cohabitation façon Renault Clio / Clio Campus, le temps que la Zoé termine tranquillement sa carrière (avec une tarification plus douce que celle de la R5 et une gamme simplifiée).